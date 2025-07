Prima di partire per una vacanza in crociera ascolta quello che ti dico: questi oggetti non devi mai portarli.

Siamo solo ad inizio luglio e le temperature infuocate di questi giorni non fanno altro che far desiderare ancora di più le vacanze. C’è chi ha già potuto godersele o le godrà a breve e chi invece, dovrà aspettare almeno la prima settimana di agosto per poter andare finalmente in ferie e staccare per qualche giorno la spina da tutto e soprattutto dallo stress.

Fra le tante opportunità di viaggio fra cui scegliere, negli ultimi anni la crociera è tornata nuovamente di ‘moda’ anche fra i giovanissimi. Si tratta di un’esperienza sicuramente non adatta a tutti, ma ideale per chi vuole rilassarsi, divertirsi e scoprire posti nuovi. Lì, tra i molteplici comfort della nave, si potrà vivere una vacanza sicuramente unica.

Quali sono gli oggetti da non imbarcare mai su una nave da crociera: ecco cosa bisogna sapere

Esattamente come capita per ogni altra tipologia di vacanza, anche per le navi da crociera ci sono delle importanti regole da rispettare, anzi, in alcuni casi son anche piuttosto restrittive, ma ovviamente necessarie per permettere la serenità degli altri passeggeri. Ecco perché un dipendente dell’equipaggio di bordo, ha svelato quali sono gli oggetti che non andrebbero mai portati su una nave da crociera.

La prima cosa da non portare in crociera sono materassini e galleggianti da mettere in piscina. Il divieto avviene perché lo spazio nelle piscine è limitato, quindi usare qualcosa del genere andrebbe ad ingombrare troppo. È inoltre vietato salire a bordo con ventilatori di grandi dimensioni, poiché potrebbero danneggiare l’impianto elettrico della nave, così come alimenti deperibili o apparecchi come ferri da stiro a vapore, piastre per capelli o macchine per il caffè, perché potrebbero causare un incendio.

Durante la permanenza a bordo non è consentito l’uso di droni, anche se è possibile utilizzarli nei porti in cui la nave fa scalo. Anche gli alcolici non possono essere imbarcati, ma qualora venisse trovati con qualche bottiglia in valigia, dovranno essere consegnati al personale di bordo che ve li daranno indietro l’ultima sera, dove potrete anche consumarli. Infine, anche i walkie-talkie (o i baby monitor), poiché potrebbero interferire con i sistemi di comunicazione della nave. Ovviamente, seppur queste sono regole basilari, ogni compagnia potrebbe avere un suo decalogo da seguire, quindi, prima di imbarcarsi è sempre meglio consultarlo per evitare brutte figure.