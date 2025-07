Operazione sull’asse Juventus-Lazio che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. I bianconeri sono pronti all’assalto per il calciatore.

Non sarà totale rivoluzione quella della Juventus nel calciomercato estivo 2025. I bianconeri infatti vengono da un’annata turbolenta, visto anche l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor, poi confermato anche in vista della nuova stagione. Ma il quarto posto finale e la qualificazione in Champions League rendono la situazione molto meno amara.

Eppure il nuovo direttore generale Damien Comolli, plenipotenziario dopo l’addio di Cristiano Giuntoli dalla direzione sportiva, vuole costruire una Juve ancora più forte e competitiva a livello internazionale. Il segnale è stato dato con l’acquisto a parametro zero di Jonathan David per l’attacco, un’occasione che la società bianconera non si è lasciata sfuggire.

Ora serve puntellare la difesa, anche cominciando da qualche rinuncia. Come quella per Andrea Cambiaso, terzino italiano e pupillo di Massimiliano Allegri, pronto a spingere con la dirigenza del Milan per il suo acquisto. Il numero 27 juventino sembra l’obiettivo numero uno dei rossoneri per rimpiazzare Theo Hernandez, volato in Arabia Saudita.

Cambiaso via, la Juventus vira su Nuno Tavares: pronta l’offerta alla Lazio

In caso di reale partenza di Cambiaso, che come detto attende la chiamata di Allegri, la Juventus avrebbe già individuato un possibile rinforzo per la corsia sinistra di difesa. Mister Tudor vuole un esterno di spinta, capace di giocare a tutta fascia ed essere incisivo in zona d’attacco.

L’idea è quella di strappare alla Lazio il terzino portoghese Nuno Tavares, che nella scorsa stagione si è messo in luce a suon di prestazioni esaltanti. L’ex Arsenal è risultato uno degli esterni difensivi più tecnici e dominanti, frenato solo dalla propensione agli infortuni muscolari.

La Juve è pronta a mettere sul piatto ben 27 milioni di euro, più alcuni bonus, per convincere la società di Claudio Lotito a cedere il cartellino di Tavares. Una proposta allettante per i biancocelesti, i quali hanno speso soltanto 5 milioni di euro per acquistare a titolo definito il terzino classe 2000.

Molto dipenderà però dal famoso indice di liquidità, il parametro sballato che sta bloccando il mercato della Lazio. Infatti i biancocelesti, senza la certezza di poter operare in entrata, non vogliono sfoltire troppo la rosa col rischio di rimanere scoperti in alcuni reparti. Ma allo stesso tempo una plusvalenza del genere con Nuno Tavares potrebbe aiutare Lotito a ripristinare i paletti imposti dalla Covisoc.

Nuno Tavares, cresciuto nel Benfica ma esploso prima all’Arsenal e poi alla Lazio, alla sua prima stagione di Serie A ha collezionato 23 presenze, con zero reti all’attivo ma ben 8 assist vincenti. Un laterale che quando sta bene è devastante e che non ha nulla da invidiare a gente come Dimarco, Hernandez o Angelino, considerati anche loro tra i migliroi terzini mancini d’Italia.