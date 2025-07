Doccia in estate, siamo sicuri di sapere con certezza qual è la temperatura migliore in cui impostarla? Il 90% delle persone sbaglia ogni giorno.

Se già normalmente fare la doccia quotidianamente assume un ruolo importante per la propria igiene personale, in estate diventerà ancora più fondamentale, in quanto è uno dei pochi modi che serve per eliminare quella sensazione di sudore, di caldo e di afa, che ci accompagna per tutto il giorno e che ci fa sentire sporchi e anche appiccicosi.

Con l’Italia che in queste settimana è stata avvolta da una fortissima ondata di calore, dove le temperature, ben oltre la media stagionale, non si abbassavano nemmeno di notte, passare un’intera giornata fuori casa si è trasformato in un vero incubo. Caldo asfissiante, afa e sudore, ci hanno accompagnato per ore ed ore, ecco perché appena rientrati a casa si avverte solo il desiderio di fiondarsi sotto il getto della doccia.

A che temperatura è meglio fare la doccia in estate? Nessuno conosce la risposta esatta

In estate, quando si è costretti a stare ancora in città per lavoro, commissioni e quant’altro, la doccia sembra essere l’unico mezzo per combattere il caldo e per togliersi da dosso tutta quella sensazione appiccicosa dovuta dal sudore. Ma se d’inverno viene quasi naturale usare l’acqua calda per riscaldarsi, in estate si farà l’esatto contrario, ossia puntare la manopola sull’acqua fredda e lasciarsi rinfrescare. Ma tutto ciò è davvero la scelta giusta?

Ebbene, resterete stupiti nel sapere che fare la doccia con l’acqua fredda in estate non è affatto la scelta giusta. A differenza di quello che si possa pensare, cercare di raffreddare bruscamente il nostro corpo, non fa altro che innescare una reazione inversa, ossia che l’organismo cerca di autoregolare la propria temperatura, facendoci quindi sentire più caldo non appena passa l’effetto freddo dell’acqua.

Per evitare che questo accada, la soluzione ideale è fare la doccia con acqua tiepida, più tendente al caldo. Oltre a combattere l’afa in questo modo, ci saranno anche altri benefici. Infatti, può essere utile prima di dormire, se usata tiepida (non bollente), perché induce un lieve abbassamento della temperatura corporea dopo la doccia, favorendo il sonno. Può aiutare a rilassare i muscoli, dopo sport o una giornata stressante e ovviamente aiuta anche a combattere la calura estiva. Quindi, niente doccia fredda, ma sempre tiepida o calda.