Da Ikea c’è la soluzione perfetta per combattere il caldo anche di notte: costa solo 9,95, dormo benissimo e non mi sveglio più in una pozza di sudore.

Uno degli aspetti negativi di queste ondate di caldo anomalo e sempre più forti, è il fatto che anche di notte le temperature non scendono mai abbastanza e di conseguenza, anche provando ad avere finestre e balconi aperti, l’aria non è mai fresca, avendo così sempre quella sensazione di afa e di appiccicaticcio addosso.

Più le temperature saranno alte anche di notte e meno si riuscirà a riposare bene, a meno che non si decida di dormire con ventilatore o condizionatore acceso, calcolando ovviamente tutte le conseguenze del caso. E nonostante questo, lo stesso non sempre si riuscirà a riposare bene e spesso saremo soggetti a continui risvegli, che inevitabilmente il mattino dopo ci fanno solo sentire più stanchi.

Da Ikea con soli 9,95 ho trovato la soluzione perfetta per combattere il caldo di notte: ora dormo come un ghiro

Ebbene, per cercare di combattere l’afa notturna, senza però rischiare di prendere un malanno di stagione a causa dell’aria condizionata o del ventilatore, basta semplicemente recarsi da Ikea e fare l’affare del secolo. Ad un prezzo davvero piccolissimo, ci possiamo portare a casa REXBEGONIA, il cuscinetto rinfrescante per notti finalmente serene.

REXBEGONIA è un cuscino rinfrescante che si può acquistare da Ikea alla modica cifra di 9,95 euro. Un prezzo davvero irrisorio per un oggetto che farà la differenza quest’estate e ci permetterà finalmente di poter dormire sereni. Si tratta di un vero e proprio ‘materassino’ le cui dimensioni sono 80×80, da mettere all’interno del frigo per farlo rinfrescare. Non appena sarà ben freddo si potrà avvolgere intorno al cuscino o anche stendere direttamente sul materasso. La sensazione sarà quella di un fresco immediato e che durerà per ore ed ore.

Per un effetto ancora più rinfrescante, inserire il cuscinetto nella custodia riutilizzabile con cerniera e metterlo nel frigorifero per circa un’ora prima di usarlo. Il materiale traspirante assorbe l’umidità, creando un ambiente fresco e asciutto, ideale per dormire. REXBEGONIA può essere usato anche su una sedia, per un effetto rinfrescante mentre si lavora al pc o magari mentre si guarda la TV. Si può lavare in lavatrice a 40°C e mettere nell’asciugatrice. L’oggetto perfetto, per dire addio alla calura estiva.