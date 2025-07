Se hai trovato dei vecchi costumi da bagno con metti più non gettarli via: con queste idee di riciclo gli garantisci una seconda vita.

Secondo alcuni studi, è proprio la casa il luogo in cui quotidianamente si tende a gettare con troppa facilità, oggetti, indumenti e alimenti che a parer nostro non sono più ‘buoni’. Nonostante la continua sensibilizzazione, si tratta l’argomento ancora con troppa leggerezza, senza rendersi realmente conto delle conseguenze che tutto ciò potrebbe avere.

Ciò che potrebbe invertire la rotta e tornare anche piuttosto utile in casa, è prendere dimestichezza con il riciclo creativo, che permette di poter riutilizzare in modo diverso dal solito, tutto ciò che in realtà tendiamo a gettare via. E ora che ci troviamo in piena estate e la voglia di andare al mare è tanta, invece di mettere da parte quei vecchi costumi da bagno che non indossiamo più, possiamo riutilizzarli per creare qualcosa di geniale.

Idee originali per riutilizzare in casa dei vecchi costumi da bagno: ecco come usare il riciclo creativo

Capita a tutti di trovare nell’armadio quel costume da bagno che magari non ci piace più, ci va grande o piccoli, oppure si è così talmente rovinato da non volerlo più indossare. Ecco, se prima andavano a finire direttamente nella spazzatura, da oggi non sarà più così perché con queste idee si potrà dare una seconda vita anche a dei vecchi costumi da bagno.

Basterà un minimo di dimestichezza con ago e cotone e queste idee saranno perfette per riutilizzare in casa i vecchi costumi da bagno. Vediamone alcune nello specifico:

Borda da spiaggia: basterà chiudere le aperture delle gambe, usare le bretelle come manici e cucire i lati. Perfetta per portare asciugamani, crema o libri in spiaggia. L’effetto è moderno e utile, grazie al tessuto resistente all’acqua del costume; Pochette impermeabile: ideale per riporre costumi bagnati o accessori da piscina, questa pochette si realizza facilmente cucendo i lati e aggiungendo una zip o coulisse; Copricuscini: tagliare i tessuti in quadrati o pannelli e creare un copricuscino. Un’idea originale perfetta per l’estate, per la casa al mare oppure per l’esterno; Paraspifferi: basterà cucire anche più costumi insieme e creare una sorta di ‘salsicciotto’ in cui inserire la gomma piuma. Un oggetto ideale soprattutto in vista dell’inverno; Giochi per gatti: anche in questo caso si potranno creare dei piccoli oggetti da imbottire con la gomma piuma e una volta cuciti diventeranno il nuovo passatempo per il propri gatto.

Insomma, le idee di certo non mancano e con un pizzico di fantasia saranno ancora tantissime le cose da poter creare con dei vecchi costumi da bagno.