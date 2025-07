Tutti dovrebbero iniziare a prendere l’abitudine di mettere un foglio di carta nel frigo, la motivazione è geniale: aiuta a dimezzare anche le bollette.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici davvero necessari in casa e che non potrà mai essere sostituito con altro. Grazie alle sue funzioni, infatti, ci permette di mantenere cibi e bevande freschi per giorni interni, senza far perdere la loro consistenza, sapore e proprietà. Per non parlare poi del vano congelatore, che mantiene anche per mesi intere gli alimenti.

Ovviamente, affinché il frigorifero possa essere un ambiente sicuro, evitando così la proliferazione di germi e batteri, sarà molto importante che sia sempre tenuto in ottimo stato. In questo modo, infatti, non solo si andrà ad eliminare lo sporco, ma si impediranno anche eventuali contaminazioni e anche la formazione di cattivo odore. Inoltre, un frigorifero ben pulito andrà anche a consumare di meno.

Un solo foglio di carta nel frigorifero e le bollette saranno dimezzate: il trucco da provare subito

Oltre ad una corretta pulizia, un altro aspetto molto importante da non trascurare è la manutenzione del frigo. Ciò vuol dire, che periodicamente si dovranno controllare i suoi vari elementi per essere certi che siano in ottimo stato e che di conseguenza funzionino a dovere. Per fare ciò, o meglio per controllare un punto in particolare, esiste il trucco del foglio di carta che risulta ideale per controllare le guarnizioni del frigo.

Le guarnizioni del frigo servono a garantire la corretta chiusura ermetica dello sportello del frigo o del congelatore. Impediscono che l’aria calda e umida entri nel frigorifero e mantengono l’aria fredda all’interno, evitando dispersioni termiche. Inoltre. riducendo le dispersioni, permettono al frigorifero di consumare meno energia. Di conseguenza se ci troviamo in presenza di guarnizioni rovinate, il compressore lavora di più per mantenere la temperatura e si andrà a consumare molto di più.

Come fare allora per controllare lo stato delle guarnizioni? Basterà semplicemente aprire la porta del frigo, inserire un foglio A4 tra la porta e le guarnizioni e chiudere lo sportello. A questo punto, tirare delicatamente il foglio e se esce facilmente, la chiusura non è ermetica, ciò vuol dire che le guarnizioni sono usurate e non funzionano più a dovere e andranno quindi cambiate. Se invece sentite resistenza, significa che le guarnizioni funziona correttamente. Un test semplicissimo, che aiuterà a mantenere in ottimo stato il frigo e anche a consumare di meno.