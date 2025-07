Imperdibile occasione da Lidl, torna lo strumento perfetto per lavare i piatti in pochissimi minuti e senza fatica: si potrà fare a meno anche della lavastoviglie.

Per chi la ‘fortuna’ di avere in casa la lavastoviglie, lavare i piatti è sicuramente un compito che non richiede alcuna particolare fatica, se non quello di caricarla in modo adeguato, aggiungere i prodotti giusti e avviare il ciclo di lavaggi prescelto. Per chi invece deve farne a meno, toccherà olio di gomito, acqua, sapone e spugnetta.

Un compito che, per quanto possa essere noioso e che richieda anche del tempo, non potrà affatto essere evitato, soprattutto se si vuole agire subito sullo sporco, evitando in questo modo che si formano delle incrostazioni più difficile da mandare via in un secondo momento. Ebbene, a rendere le cose meno faticosa ci ha pensato Lidl, grazie ad un oggetto che permetterà di lavare i piatti in modo facile e veloce.

Da Lidl costa solo 14,99 e permette di lavare i piatti in pochi secondi e senza fatica

Ogni settimana, con le sue incredibili offerte Lidl riesce ad aumentare sempre di più i consensi dei suoi clienti, che lo scelgono ogni giorno per acquistare non solo generi alimentari, ma anche tantissimi prodotti che riguardano la cura e l’igiene della casa. Ebbene, per chi odia dover lavare i piatti ogni giorno torna da Lidl un oggetto da non perde, ossia la spazzola elettrica per la pulizia delle stoviglie.

Da giovedì 31 luglio, sarà possibil recarsi presso tutti i punti vendita Lidl e acquistare a soli 14,99 euro la spazzola elettrica per piatti. Uno strumento validissimo e che permette di eliminare tutto lo sporco dalle stoviglie senza alcuna fatica. All’interno della confezione si troveranno anche: un inserto spazzola piccolo, un inserto grande, uno per interstizi e uno abrasivo. La combinazione perfetta per poter rimuovere facilmente ogni tipo di sporco. Inoltre, anche le batterie sono incluse nella confezione.

Insomma, si tratta di un validissimo aiutante che aiuterà a ridurre il tempo che ogni giorno andiamo a dedicare alla pulizia dei piatti. Basterà aggiungere un goccio di sapone direttamente nell’oggetto da lavare e azionare la spazzola, in pochi secondi lo sporco andrà via e basterà semplicemente risciacquare ed asciugare. Non resta che aspettare che arrivi giovedì prossimo e correre da Lidl.