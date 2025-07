Brown, terzino sinistro del Gent ha scelto la Turchia. Dopo una trattativa con il Milan, arrivata quasi ai dettagli, c’è stato il sorpasso finale del Fenerbahce che ha ottenuto il sì del calciatore. Il Milan perde il primo obiettivo per rinforzare la difesa, una squadra italiana, ancora una volta quest’estate, deve arrendersi alla superiorità sul mercato di un club turco. Stefano Agresti racconta la trattativa e della novità di questo mercato estivo:

“Il Milan ha subito uno smacco grande perdendo Brown in favore del Fenerbahce, alla fine i turchi hanno alzato l’offerta in maniera importante al calciatore. Avevano quasi chiuso la trattativa, ora sono praticamente senza terzini. Jimenez è in rosa ma per Allegri è troppo offensivo per giocare nel reparto difensivo. In rosa c’è anche Bartesaghi che è un giovane molto interessante, ma pur sempre un giovane. Quindi oggettivamente il Milan al momento non ha terzini.

La Turchia si sta facendo strada sempre più sul mercato internazionale, Il caso di Osimhen è emblematico. Ha fatto 37 gol quindi ha preso molto seriamente la sua esperienza nel campionato turco, e lì va a prendere 15 milioni netti a stagione. Con i soldi, e non solo, i turchi riescono a creare appeal e a portare giocatori importanti, oltre a battere le italiane sul mercato. La potenza dei club turchi è la novità di questo mercato”.