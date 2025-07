Attenzione alle offerte dell’Amazon Prime Day, in alcuni casi potrebbero essere delle vere e proprie truffe: ecco a cosa fare attenzione.

Mentre tutta l’Italia sta affrontando i saldi estivi, che nella maggior parte delle regioni sono partiti il 5 luglio, chi ama gli acquisti online sta vivendo il famoso ‘Amazon Prime Day’, ossia 4 giorni (dall’8 al 11 luglio) in cui è possibile acquistare una vastissima varietà di prodotti a prezzi scontatissimi, riuscendo a fare dei veri e propri affari.

Si tratta di un’occasione che non è aperta a tutti, ma esclusivamente ai clienti Amazon Prime che hanno sottoscritto un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, il più delle volte si tratta di offerte a tempo limitato e che richiedono quindi un monitoraggio particolare se si ha davvero l’intenzione di fare un vero e proprio affare.

Attenzione a questi dettagli, c’è rischio truffa dietro all’Amazon Prime Day

Ovviamente, ogni volta che c’è un evento che attira milioni di persone, ci saranno altrettanti cyber criminali pronti ad entrare in azione per riuscire a truffare il malcapitato di turno e l’Amazon Prime Day sembra essere l’occasione perfetta per riuscire nell’intento. Tuttavia, è lo stesso colosso di Jeff Bezos a mettere in guardia i suoi cliente e suggerire di non abbassare mai la guardia, nemmeno se si sta acquistando un oggetto di poco prezzo.

Per essere certi di non essere proprio voi tra i nuovi truffati di questo Amazon Prime Day, ecco alcuni piccoli ‘segnali’ che dovrebbero far riconoscere che si tratta di una vera e propria truffa. La prima cosa a cui fare attenzione è acquistare a prezzi troppo bassi e da rivenditori dubbi, potrebbe essere un tentativo di spillarvi solo dei soldi senza mai ricevere nulla.

Attenzione anche alle mail che possono arrivare in questi giorni, in cui vi viene chiesti di aggiornare l’abbonamento, di controllare il vostro ordine o di reinserire i dati di accesso per Amazon. La maggior parte di queste mail sono ingannevoli e non fanno altro che rimandare ad una finta pagine Amazon, dove andrete ad inserire i vostri dati senza sapere che in realtà si tratta di un modo per rubare l’identità. Quindi, per evitare rischi inutili, non aprite mail sospette e meglio sempre acquistare da rivenditori garantiti, anche se il prezzo dovesse essere leggermente più alto.