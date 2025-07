Non tutte le creme viso sono uguali e con i consigli del farmacista si riesce a trovare quella giusta: la pelle sarà immediatamente liscia e levigata.

Lo stress, una vita sempre frenetica, una cattiva alimentazione e ovviamente anche l’avanzare dell’età, sono tutti fattori che tendono ad incidere sull’aspetto della nostra pelle, favorendo così la comparsa dei comunissimi inestetismi che tutti conosciamo con il nome di rughe. Questi piccolo solchi che compaiono principalmente sul viso, possono estendersi anche al collo e sul décolleté.

Nonostante si tratti di un fenomeno completamente naturale, complice anche una società che richiede sempre la perfezione, per molti le rughe rappresentano un vero e proprio problema e spesso sono talmente così fonte d’imbarazzo, da spingere a ricorrere a trattamenti estetici per ridurle. Uno fra i più usati in questi ultimi anni è il botox.

Addio botox, con queste creme viso antirughe la pelle avrà tutto un altro aspetto

Il botox è un farmaco iniettabile usato per ridurre temporaneamente le rughe dinamiche del viso, cioè quelle causate dai movimenti dei muscoli facciali (es. fronte, contorno occhi, tra le sopracciglia). Viene iniettato in piccolissime dosi nei muscoli del viso e blocca temporaneamente il segnale nervoso che fa contrarre i muscoli. Di conseguenza il muscolo si rilassa e la pelle sopra appare più liscia. Tuttavia, non è un trattamento che non ha conseguenze, soprattutto se non si effettua per mano di professionisti.

Ciò nonostante, è bene sapere che esistono delle alternative molto valide e che, se usate con costanza permettono di ottenere lo stesso risultato, ma senza dover fare alcun tipo di puntura. Il trucco sta nello scegliere la giusta crema per il viso e applicarla con assiduità, i risultati non tarderanno ad arrivare. Ma come capire qual è la crema adatta al proprio viso? La prima cosa da fare è scegliere quella adatta al proprio tipo di pelle:

Secca: serve idratazione intensa e oli nutrienti. Gli oli vegetali (jojoba, mandorla), i burri naturali e i peptidi rigeneranti sono alleati fondamentali; Grassa o acneica: meglio texture leggere, non comedogeniche e che si assorbono facilmente senza lasciare traccia; Sensibile: evita profumi e sostanze irritanti. Puntare su formule lenitive, che riducono rossori e potenziano le difese cutanee. Mista o normale: equilibrio tra idratazione e leggerezza.

È importante che ogni crema da giorno abbia gli ingredienti giusti e che contenga la protezione solare (SPF) che permette di proteggere la pelle dai raggi solari. Una regolare routine e l’uso assidui del prodotto giusto, aiuterò ad ottenere una pelle liscia, levigata e senza rughe.