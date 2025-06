Valentino Rossi fa fuori Marquez, arriva l’annuncio ufficiale

Le ultime parole di Valentino Rossi rinverdiscono la rivalità del passato con Marc Marquez: l’annuncio del ‘Dottore’ è davvero sorprendente.

Chi è appassionato seriamente di moto e di due ruote in generale, segue costantemente ogni gran premio con grande enfasi ed emozione. Ma vi sono molti tifosi italiani che hanno tracciato una linea dopo l’addio alle scene di Valentino Rossi, quei fan esagitati che seguivano il motomondiale solo perché innamorati delle qualità in pista del ‘Dottore’.

Il ritiro di Rossi, datato 2021, è stata una notizia triste per tantissimi appassionati. Infatti Valentino rappresenta un’icona generazionale, un mito del motociclismo che grazie al talento assoluto ed al carattere sempre divertente e sopra le righe ha fatto emozionare ed esultare migliaia di persone, soprattutto in Italia.

L’ex pilota, oggi alle prese con la sua VR46 Academy e con qualche innesto nell’automobilismo, ha rilasciato una intervista a Sportweek al fianco di Federica Pellegrini, altra icona dello sport nostrano, tornando a parlare della propria carriera, dei rivali più acerrimi e delle gioie personali in sella alla moto.

Rossi snobba il ‘nemico’ Marquez: “Ecco chi è stato il mio rivale più forte”

Impossibile non tornare, nella chiacchierata recente sulla propria carriera, al dualismo tanto discusso tra Valentino Rossi e Marc Marquez. L’attuale pilota della Ducati Lenovo è infatti considerato una delle peggiori nemesi del campione di Pesaro, soprattutto per gli screzi derivanti dal mondiale 2015.

I tifosi di Valentino ricorderanno la manovra non proprio signorile di Marquez che costrinse Rossi, nel GP di Sepang di dieci anni fa, ad una collisione e conseguente penalità nell’ultima prova di Valencia. Tale retrocessione complicò di fatto la corsa al titolo di Rossi, che fu superato da Jorge Lorenzo.

“Le ultime gare del 2015 sono il più grande rimpianto della mia carriera. Quel Titolo potevo vincerlo” – ha ricordato nella recente intervista Rossi, ammettendo evidentemente di soffrire ancora per quell’onta ed il titolo mondiale mancato di pochissimo.

Un’altra frecciatina lanciata a Marquez arriva sulla domanda riguardo il suo rivale storico più forte: “Bella domanda. Fortunatamente ne ho avuti tanti, però alla fine dico Casey Stoner”. Dunque Valentino snobba volontariamente Marquez, che senza dubbio è uno dei piloti di MotoGP più forti degli ultimi 30 anni, ma la rivalità tra i due pare essere ancora molto accesa e focosa.

Non bastassero gli episodi di Sepang 2015, Rossi e Marquez si scontrarono anche in Argentina nel 2018, quando un errore dello spagnolo in pista causò la reazione furiosa di Valentino, che definì l’ex rivale come “un pilota pericoloso, che sa di poterti far cadere e poi ti viene a chiedere scusa”. Difficile, anzi impossibile, una riappacificazione tra loro.