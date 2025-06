Tre minuti di discorso per lanciare un messaggio chiaro, inequivocabile: “Se non ci sarà la pace, ci sarà una tragedia”. L’operazione militare degli Stati Uniti, che nella notte hanno attaccato direttamente i siti nucleari in territorio iraniano, viene descritta dal presidente Trump come “un successo spettacolare“. Nello specifico, dice Trump: “Abbiamo colpito i siti di Fordow, Natanz e Esfahan“. Il Presidente Usa afferma deciso e sicuro: “gli obiettivi sono stati completamente distrutti. Abbiamo sentito per anni i nomi di questi siti perché l’Iran sta costruendo un’attività distruttiva”.

Nel discorso più importante della sua amministrazione, Trump è deciso e spiega i motivi dietro l’attacco diretto allo Stato iraniano: “L’obiettivo dell’ attacco è quello di porre fine alla minaccia nucleare dal primo Stato che sostiene il terrorismo”. La risposta dell’Iran non sembra però aperta alla pace. da Teheran arriva un messaggio chiaro: “la vendetta sarà eterna”.