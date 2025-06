Molte persone riceveranno poco meno di 2500 euro sul proprio conto. Ecco chi ha diritto a questo accredito importante.

In questo periodo di difficoltà economica, tante persone e famiglie stentano ad arrivare a fine mese. I beni alimentari, le bollette, la scuola, le spese straordinarie: ogni mese le uscite quasi sempre superano le entrate. Per fortuna si può contare a volte sulle agevolazioni e i sostegni pensati dal Governo e periodicamente c’è chi riceve qualche accredito interessante sul proprio conto.

Ora è ufficiale: diversi soggetti otterranno poco meno di 2500 euro sul propio conto. Ma questo importo non verrà dato a tutti ma solo a chi ha determinati requisiti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

A chi spetterà l’accredito di poco meno di 2500 euro

Molti soggetti riceveranno sul proprio conto un accredito corposo di poco meno di 2500 euro. Questa è la misura pensata per i giornalisti autonomi, freelance e collaboratori iscritti all’INPGI che dal 3 giugno 2025 possono fare domanda per ottenere un prestito fino a 2400 euro senza interessi per l’acquisto di strumenti di lavoro e formazione.

Per questo scopo il Consiglio di Amministrazione dell’INGPI ha deciso di stanziare 240.000 euro per finanziare questi prestiti, detti “funzionali”, per tutto il 2025, con l’obiettivo concreto di aiutare i professionisti dell’informazione ad acquistare strumenti di lavoro (computer, microfoni, abbonamenti a software, videocamere) o a investire in formazione (ad esempio partecipare a corsi di aggiornamento professionali), senza doversi preoccupare degli interessi.

Possono ottenere questo accredito di poco meno di 2500 euro coloro che hanno questi requisiti:

sono iscritti all’ente previdenziale INPGI da almeno due anni come autonomi

sono in regola con i versamenti previdenziali e le comunicazioni reddituali

non hanno debiti pendenti con l’ente

non godono di altri prestiti INPGI al momento della presentazione della domanda

possiedono un reddito annuo netto compreso tra il doppio dell’importo richiesto e un massimo di 25.000 euro, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Non verranno accettate le domande di chi ha subito protesti o ha avuto problemi con assegni scoperti. In questo modo si avrà la garanzia che ciò che è stato prestato, possa essere restituito. A proposito del rimborso del prestito, questo può avvenire in rate mensili di importi compresi tra 50 e 100 euro, in base alla somma richiesta e alla durata del piano scelto, che può arrivare fino a 36 mesi.

Comunque il prestito può essere estinto in anticipo, senza penali o costi aggiuntivi. Non sono previsti interessi, come detto, ma un piccolo contributo di istruttoria solo per i prestiti superiori a 600 euro, che va da 15 a 30 euro (in base all’importo del prestito). Il prestito senza interessi rivolto ai giornalisti autonomi, freelance e collaboratori iscritti all’INPGI si può richiedere online a partire dal 3 giugno accedendo all’area riservata del portale INPGI.

Sarà sufficiente compilare la domanda, allegando la documentazione richiesta, come l’ultima dichiarazione reddituale e le eventuali fatture giustificative delle spese previste.