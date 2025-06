Una delle squadre più importanti e tifate in Italia ha già deciso di cambiare guida tecnica. Notizia ufficiale delle ultime ore che ha sorpreso tutti.

La stagione calcistica 2025-2026 non è ancora ufficialmente incominciata, visto che a livello di calendario non prenderà piede prima del 1 luglio prossimo. Ma tutti i club italiani stanno già lavorando da tempo, fin dal termine dell’ultimo campionato, per iniziare con il piede giusto l’anno che verrà.

In Serie B è ancora grande caos per tantissimi club. Basti pensare che ancora si deve disputare il playout di ritorno tra Salernitana e Sampdoria per decretare la quarta squadra retrocessa in Lega Pro. La gara tra l’altro è a serio rischio rinvio per un’intossicazione alimentare che ha colpito moltissimi tesserati della formazione campana.

Le altre squadre, quelle già sicure e tranquille di disputare il campionato di B da agosto in poi, stanno programmando la nuova stagione, non senza qualche intoppo o difficoltà di sorta. Lo sa bene una piazza molto calda e storica come quella di Bari, che è ancora al centro di numerose voci e dubbi, soprattutto riguardo al futuro della panchina.

Bari, ufficiale l’esonero di Moreno Longo: aperto il casting per il nuovo allenatore

Il Bari ha preso una decisione ufficiale nelle scorse ore che francamente era nell’aria da un po’ di tempo. La società pugliese ha scelto di esonerare l’attuale allenatore Moreno Longo, che proprio un anno fa aveva accettato di buon grado il ruolo di responsabile tecnico del club.

Longo non ha convinto la proprietà barese, a causa del mancato accesso ai playoff promozione. Il Bari ha chiuso il campionato al nono posto, con 48 punti conquistati. Troppo poco per una piazza che ha voglia di tornare nel calcio che conta e che solo due anni fa ha sfiorato la promozione in Serie A perdendo la finale playoff con il Cagliari.

La società guidata dalla famiglia De Laurentiis ha dunque scelto di esonerare Longo, che rimarrà dunque a libro paga del Bari, senza trovare un accordo per la risoluzione consensuale. Questo il comunicato ufficiale: “SSC Bari comunica la decisione di non confermare Moreno Longo alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico piemontese va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non”.

Si apre automaticamente invece il casting per il nuovo responsabile tecnico della squadra pugliese, con l’obiettivo di riportarla a lottare per la promozione diretta. A meno di colpi di scena, la scelta dovrebbe ricadere su Fabio Caserta, tecnico appena separatosi dal Catanzaro. In alternativa si è anche fatto il nome di Alessandro Nesta.