Quali sono i 5 errori da evitare, soprattutto in estate, e che ti fanno gonfiare ancora di più la pancia: basterà evitarli per stare subito meglio.

Il gonfiore addominale è una condizione piuttosto diffusa, caratterizzata principalmente da una sensazione di pienezza nella zona dell’addome, e in alcuni casi accompagnata da una pancia gonfia e dolente. Tutto ciò è dovuto alla presenza eccessiva di gas nel tratto digerente, e i motivi scatenanti possono dipendere da diversi fattori.

In alcuni casi si associa a dolore, crampi e tensione addominale evidente. Le cause che determinano questa condizione sono numerose. Tra le più comuni vi sono abitudini alimentari scorrette, intolleranze (soprattutto a lattosio, fruttosio o glutine), alterazioni della flora batterica intestinale, rallentamento del transito intestinale e infine, anche lo stress riesce ad incidere negativamente su questa comune problematica.

Sono questi gli errori da evitare e che fanno gonfiare la pancia soprattutto in estate

Ovviamente, dietro ad una problematica del genere si nascondo anche alcuni errori che si commettono nel quotidiano e che vanno ad incidere negativamente, su chi già di per sé soffre di gonfiore addominale. Quindi, per evitare il ripetersi ripetutamente del fenomeno, basterà conoscere ed evitare i 5 errori più comuni che fanno gonfiare la pancia, soprattutto ora in vista dell’estate.

Vivere quotidianamente con la pancia gonfia e dolente non è di certo piacevole, soprattutto se oltre al malessere fisico, si associa anche un disagio sociale. Ecco che quindi, sarà molto importante evitare alcuni comunissimi errori, che non fanno altro che contribuire a gonfiare ancora di più la pancia. Ma quali sono nello specifico? Scopriamoli:

Digiunare: per quanto possa sembrare una buona idea, stare a digiuno non fa altro che contribuire al gonfiore addominale. Meglio pasti piccoli ma frequenti; Pasti eccessivi: è l’esatto opposto di ciò che abbiamo appena detto e anche in questo caso si tratta di una pratica completamente errata e poco salutare; Assunzione di troppe fibre: le fibre non fanno altro che fermentare nell’intestino e aumentare la produzione di gas. Ecco perché, soprattutto in estate, sarebbe meglio evitare insalatone e piatti troppo ricchi di verdure; Bere poco: un’abitudine completamente sbagliata che fa male alla salute in tutti i sensi. Ora che fa anche particolarmente caldo, si dovrebbero bere almeno 2 litro al giorno; Mangiare con calma: la masticazione ha un ruolo fondamentale nella fase di digestione. È quindi importante dedicare la giusta attenzione ad ogni boccone senza ingozzarsi.

Evitando questi comunissimi errori, si potrà contribuire a ridurre notevolmente il gonfiore addominale e ad avere una pancia piatta.