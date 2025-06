Sinner-Djokovic, pessime notizie per gli italiani: l’annuncio sulla semifinale

In vista del grande match del Roland Garros è arrivata una notizia ufficiale che non farà piacere agli appassionati italiani di tennis.

Venerdì 6 giugno il torneo del Roland Garros vedrà in campo un duello generazionale. Ovvero la sfida tra uno dei tennisti più forti e vincenti di sempre, giunto all’ultima fase della sua carriera, e l’attuale numero uno al mondo. In sintesi, sarà duello tra Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Cammino pazzesco per entrambi sinora agli Open di Parigi, con entrambi i tennisti che hanno rispettato attese e pronostici. Djokovic, dopo un avvio di stagione in sordina e diverse sconfitte inaspettate, ha ripreso il ritmo da fuoriclasse assoluto che lo ha sempre accompagnato. Sinner sta riprendendo a sua volta la condizione atletica ideale dopo lo stop di 3 mesi per squalifica.

Chi vincerà sabato tra i due contendenti, volerà direttamente alla finale dell’8 giugno contro il vincente dell’altra semifinale Alcaraz-Musetti. Nonostante la grande soddisfazione da parte della Federazione italiana Tennis per i risultati degli atleti azzurri, il presidente Angelo Binaghi ha avuto modo di sfogarsi nelle scorse ore per una questione che lo ha infastidito non poco.

Roland Garros, le semifinali non andranno in chiaro: il presidente Binaghi non ci sta

Binaghi da tempo sta portando avanti una battaglia personale che però sembra non aver trovato consensi. Ovvero la possibilità di vedere i tennisti italiani, soprattutto nelle fasi finali dei tornei più prestigiosi dell’anno, in diretta televisiva in chiaro, sulle reti nazionali.

La speranza del presidente FITP è però vana: sia il match Djokovic-Sinner che quello Alcaraz-Musetti non verranno trasmessi dalla RAI. Bensì rimarranno ad appannaggio delle pay-tv, in questo caso dell’emittente internazionale Eurosport, fruibile in Italia solo attraverso le piattaforme a pagamento.

“In Italia i tifosi non avranno la stessa fortuna che hanno in Spagna con Carlos Alcaraz – ha ammesso Binaghi – Gli spagnoli infatti vedranno domani in chiaro la semifinale di Carlos Alcaraz contro Musetti al Roland Garros. Si tratta di un diritto garantito per legge in considerazione della rilevanza nazionale dell’evento. In Italia i milioni di tifosi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non avranno la stessa fortuna“.

Binaghi ha chiesto più volte l’intervento del Governo: “Auspichiamo con forza un intervento normativo affinché il tennis italiano, ostaggio di logiche di business, venga restituito ai milioni di appassionati che chiedono di poter assistere ad un momento senza precedenti nella storia del nostro sport”.

Per il momento le due semifinali del Roland Garros come già anticipato si potranno visionare solamente tramite pay-tv. Gli unici eventi tennistici garantiti in chiaro dalla rete nazionale sono gli Internazionali d’Italia, le ATP Finals e la Coppa Davis.