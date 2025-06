Ti svelo il motivo per cui da oggi dovresti subito mettere un rametto di rosmarino in lavatrice quando fai il bucato: è davvero incredibile.

Potranno passare gli anni, ma la lavatrice resta, ancora oggi, uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Grazie alle sue funzioni, ormai sempre più all’avanguardia, permette di ottenere un bucato pulito ed igienizzato senza alcuna fatica. Tutto ciò che si dovrà fare è caricarla in modo corretto, usare i detersivi giusti e selezionare il programma desiderato e mentre noi ci dedichiamo ad altro, lei penserà a fare tutto il lavoro sporco.

Ovviamente, affinché le cose vadano davvero come sperate, sarà molto importante che la lavatrice sia sempre tenuta in ottimo stato e che venga accuratamente igienizzata. Infatti, metterla in funzione con accumulo di sporco all’interno dei suoi vari componenti, rischia non solo di non fare ottenere un bucato pulito, ma allo stesso tempo si rischierà anche di compromettere la sua integrità.

Con un rametto di rosmarino in lavatrice si otterrà un risultato mai visto prima: il trucco da provare sin da subito.

In commercio sono tantissimi i prodotti specifici per la pulizia della lavatrice, tuttavia, si tratta pur sempre di composti chimici e per tale motivo dovranno essere usato con moderazione o evitati direttamente del tutto. E come fare allora per riuscire ad ottenere allo stesso modo una lavatrice igienizzata? In questo caso, basterà un semplice rametto di rosmarino.

Ma è davvero possibile che un’erba aromatica che fino ad ora abbiamo usato solo in cucina, grazie al suo incredibile profumo, possa tornare davvero utile per igienizzare la lavatrice? La risposta è: assolutamente sì! Infatti, mettere un rametto di rosmarino nella lavatrice porta diversi benefici, i suoi aghetti fresche inseriti all’interno del cestello insieme ai vestiti durante il ciclo di lavaggio aiuta a eliminare i cattivi odori.

Inoltre, grazie alle sue proprietà antimicrobiche il rosmarino risulta essere perfetto anche per eliminare i batteri, e in particolare grazie a composti come l’acido rosmarinico, il carnosolo e l’eucaliptolo, presenti al suo interno. Si potrà usare sia nella versione essiccata, che in quella fresca. Per renderlo realmente efficace, il nostro consiglio è quello di inserire i rametti all’interno di un sacchetto di cotone, così da non dispersi nel cestello durante il lavaggio.