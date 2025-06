Come sbarazzarsi dei piccioni sul balcone utilizzando soltanto degli efficaci rimedi naturali: in poche mosse e senza prodotti chimici, te ne liberi per sempre.

Uno dei problemi più comuni che si verificano in città e che spesso crea disagi non indifferenti, è avere a che fare con una vera e propria ‘invasione’ di piccioni, che usano il nostro balcone come il loro posto preferito. Un disagio non da poco, soprattutto se quotidianamente dobbiamo pulire i loro escrementi e tutto lo sporco che lasciano in giro.

Purtroppo si sa benissimo quanto i piccioni non siano animali proprio pulitissimi e che i loro escrementi possono essere anche veicolo di malattie. Il guano, infatti, può contenere una varietà di agenti patogeni, tra cui batteri, funghi e parassiti, che possono essere trasmessi all’uomo attraverso il contatto diretto o l’inalazione di particelle sospese nell’aria.

Come allontanare i piccioni dal balcone utilizzando soltanto rimedi 100% naturali

Il guano dei piccioni è stato associato a numerose malattie, come la Toxoplasmosi o la Salmonellosi, sarà quindi molto importante usare anche le dovute precauzioni quando si rimuove dal balcone. Per evitare rischi quindi, sarà necessario trovare qualche semplice strategia per riuscire ad allontanare i piccioni una volta per tutte dal proprio balcone e per farlo, andremo ad usare dei rimedi completamente naturali ma davvero molto efficaci.

Allontanare i piccioni dal balcone in modo naturale è possibile con alcune strategie semplici ed ecologiche. Oggi, nel dettaglio, andremo a mostrare come alcuni ingredienti che già abbiamo in casa, risultino perfetti per far sparire i piccioni. Vediamoli nel dettaglio:

Peperoncino in polvere o olio essenziale di menta piperita: basterà sistemare il peperoncino in polvere lungo il balcone e i piccioni non si poseranno più. Se invece si usa l’olio essenziale, si potrà leggermente diluire con l’acqua e vaporizzarlo lungo il balcone o il terrazzo; Aceto bianco: il procedimento è davvero veloce, infatti, basterà travasare l’aceto direttamente in un flacone spray e spruzzare il tutto regolarmente su ringhiere o davanzali; Cipolla o aglio tritati: basterà semplicemente tritare cipolla ed aglio molto finemente. A questo punto andranno messi in ciotole e sistemate lungo tutto il balcone. Anche in questo caso l’odore forte sarà un vero e proprio dissuasore per i piccioni.

Ecco quindi, 3 efficaci rimedi naturali che saranno in gradi di non far posare più i piccioni sul proprio balcone, evitando così situazioni spiacevoli e pericolose.