Per allontanare definitivamente le formiche da casa e dal giardino ecco l’unico rimedio efficace da provare: funziona sin da subito.

Con l’arrivo del caldo sono diversi i disagi, che, purtroppo, si inizieranno a vivere. Non solo fisici, come stanchezza e spossatezza, ma anche in casa la situazione inizierà ad essere un po’ preoccupante. Infatti, non appena le temperature inizieranno ad alzarsi, ecco spuntare tutti quei piccoli insetti che nei mesi più freddi erano completamente spariti e che ora cercano cibo e fresco nei nostri ambienti domestici.

Le formiche sono proprio in cima alla classifica e sono tra i primi esserini che inizieranno a fare capolino tra giardino e casa. Si tratta ovviamente d’insetti innocui e che non rappresentano una minaccia per la nostra salute, ma tuttavia ritrovarsi a dover combattere con una loro invasione, non è sicuramente piacevole.

Un solo rimedio naturale per allontanare le formiche da casa e giardino in una sola mossa

Negli anni sono stati diversi i rimedi proposti per riuscire ad allontanare da casa le formiche, a partire dai classici repellenti che si trovano in commercio, fino ad arrivare a rimedi naturali come ad esempio l’utilizzo dell’aceto o dei fondi di caffè. Tuttavia, con il passare del tempo potrebbero risultare inefficaci. Ed è qui che entra in gioco un altro rimedio, anch’esso naturale, ma decisamente più efficace: la terra di diatomee.

La terra di diatomee (o farina fossile) è una polvere naturale composta dai resti fossilizzati di minuscole alghe acquatiche chiamate diatomee. Queste alghe hanno gusci in silice (biossido di silicio), che si accumulano nel tempo sui fondali di laghi e mari, formando depositi che vengono estratti, essiccati e macinati. Ha diversi utilizzi, soprattutto in agricoltura, infatti, viene usata come insetticida naturale, agendo per disidratazione sugli insetti (rompe il loro esoscheletro).

Un altro aspetto molto importante è che si tratta di una polvere non tossica per animali domestici e umani, ideale quindi per essere utilizzata in casa e in giardino. Per rendere la terra di diatomee efficace contro le formiche, è sufficiente cospargerla in punti strategici dove questi insetti tendono ad apparire, come crepe, angoli e bordi di finestre o porte. Anche nel giardino risulta essere piuttosto efficace, ovviamente all’aperti bisognerà fare attenzione che non risulti umida, né tanto meno bagnata, altrimenti perderà la sua efficacia.