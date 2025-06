Come eliminare, senza particolari problemi, le macchie di crema solare da vestiti, costumi e teli da mare: poche mosse e spariscono tutti gli aloni.

Ora che il caldo è arrivato, ed anche bello intenso, soprattutto durante il weekend non c’è nulla di meglio che cercare un po’ di refrigerio a mare o in piscina. Anche solo poche ore sono sufficienti per rilassarsi e per staccare la spina dalla solita routine e dallo stress cittadino, riuscendo anche a concedersi qualche bagno rinfrescante.

Ovviamente, per rendere l’esperienza sicura, è sempre bene osservare quelle piccole regole che ci vengono ripetute sin da quando siamo bambini, ossia di non esporsi al sole nelle ore più calde, di bere tanto, ma soprattutto di proteggere la pelle con la crema solare. Ebbene, proprio per quanto riguarda quest’ultima azione, spesso si rischia di andare incontro ad un imprevisto capace di lasciare tracce indelebili.

La crema solare ha macchiato i tuoi indumenti? Ti svelo i rimedi per eliminare ogni alone

C’è chi non può fare a meno della crema solare e chi invece preferisce osare applicando, su una pelle già abbronzata, l’olio solare. Entrambi i prodotti in estate non mancano mai e ne esistono davvero di tantissime tipologie. Tuttavia, hanno un elemento comune, ossia che macchiano spesso abiti, costumi e anche i teli da mare.

A fine giornata, ritrovarsi con macchie di crema solare, purtroppo, è un fenomeno abbastanza comune. Spesso le ritroviamo sulle magliette, sui teli da mare o peggio ancora sui costumi, che, se sono di colore chiaro saranno davvero complicato da trattare. Fortunatamente però, esistono alcuni semplici rimedi naturali che si sono dimostrati davvero efficaci e in grado di sciogliere anche l’alone più evidente.

Uno dei rimedi più efficaci è il classico sapone di Marsiglia. Basterà immergere il capo macchiato in acqua fredda e strofinare energicamente il sapone direttamente sulla macchia, lasciando agire per qualche minuto prima di risciacquare. Mettere poi tutto in lavatrice e a fine lavaggi addio ad ogni tipo di alone.

Un’altra alternativa, ideale soprattutto per i colori chiari è quella del bicarbonato che ha un efficace potere sbiancante ed è portentoso come smacchiatore. Si andrà quindi a creare un composto cremoso con acqua e bicarbonato e si applicherà sulla macchia. Lasciare poi agire per 30 minuti e alla fine risciacquare e mettere tutto in lavatrice. Ed ecco come far sparire per sempre le macchie di crema solare dai tessuti.