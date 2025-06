Ecco i rimedi naturali ed efficaci per avere ciglia folte e lunghe senza dover per forza andare dall’estetista: il risultato sarà davvero pazzesco.

Se fino a qualche anno fa le ciglia venivano semplicemente impreziosite con un tocco di mascara, adesso sono diventate così importanti da desiderare di averle esattamente come tutte quelle che si vedono tra le pagine delle riviste di alta moda. Ciglia folte, lunghe e soprattutto sane, permettono di avere uno sguardo completamente diverso.

Avere delle ciglia lunghe e folte, permettono di donare profondità allo sguardo e mettono in risalto gli occhi, risaltando il viso e donando una bellezza completamente diversa. Inoltre, hanno anche un’altra funzione che nulla ha a che vedere con l’estetica, ossia, le ciglia lunghe permettono di proteggere gli occhi dalla polvere e dalle impurità presenti nell’aria.

Come ottenere ciglia lunghe e folte utilizzando soltanto degli efficaci rimedi naturali

Tuttavia, non sempre si riuscirà ad avere l’effetto desiderato e spesso, per svariati motivo, le ciglia possono iniziare ad indebolirsi e a diradarsi. Quando questo accade, sono molte le donne che decidono di ricorrere a trattamenti estetici per infoltirle, iniziano però un vero e proprio circolo vizioso. Infatti, per quanto belli da vedere, questi trattamenti sono anche piuttosto aggressivi, impedendo così alle ciglia di poter crescere in modo sano.

Tuttavia, non esistono solo questi trattamenti estetici per allungare ed infoltire le ciglia, bensì è possibile optare per diversi rimedi naturali che aiuteranno ad avere ciglia lunghe, sane e forti. Vediamo subito nello specifico quali sono e come usarli:

Olio di ricino: grazie alle sue proprietà riesce a creare una sorta di ‘pellicola protettiva’ sulle ciglia, lasciandole sempre ben idratate e nutrite. Si dovrà applicare con uno scovolino tutte le sere prima di andare a dormire per almeno due mesi. Al mattino, risciacquare con acqua tiepida ed ecco che nel giro di poco le ciglia risulteranno più elastiche e robuste; Olio di oliva: si tratta di un alimento ricco di proprietà nutritive che aiuteranno le ciglia a crescere sane e forti. Anche in questo caso basterà applicarlo con un scovolino prima di andare a dormire e i risultati non tarderanno ad arrivare Olio di cocco: ricco di acidi grassi, antiossidanti e minerali essenziali, è l’ideale per aumentare il volume delle ciglia.

Quindi, con questi tre rimedi naturali finalmente le ciglia saranno come abbiamo sempre sognato, senza dover ricorrere più a trattamenti costosi ed aggressivi.