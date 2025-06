Momento davvero delicato per Matteo Berrettini. Il fuoriclasse del tennis italiano deve subire anche questa nuova sconfitta personale.

Matteo Berrettini è ricaduto nuovamente in quello che è il suo incubo peggiore da quando è un tennista di alto livello. Ovvero gli infortuni muscolari, un vortice di problemi fisici che lo attanaglia da diversi anni. Una volta raggiunto il massimo della sua carriera, con l’accesso nella top 10 del ranking ATP, è stato poi frenato da tutti questi intoppi.

Una zona muscolarmente molto delicata per Berrettini è quella dell’addome. Infatti già in passato aveva sofferto per lesioni e strappi addominali, gli stessi che si sono ripresentati sia a Madrid che agli Internazionali di Roma, dove ha voluto partecipare a tutti i costi per esibirsi nella sua città d’origine. Ma un nuovo infortunio gli ha tolto la possibilità di partecipare al Roland Garros.

L’obiettivo di Berrettini e la speranza di tutti i suoi tifosi più accaniti è quella di vederlo tornare in campo a Wimbledon, nel torneo del Grande Slam che il tennista romano è stato vicinissimo a vincere nel 2021, perdendo in rimonta la finale contro Novak Djokovic. Un terreno sempre molto amato da Matteo, che però dovrà fare i conti con altri ostacoli non da poco.

Berrettini salta un altro torneo: si complica il cammino a Wimbledon

Farà il massimo Matteo Berrettini per essere ai nastri di partenza di Wimbledon, torneo che prenderà il via il prossimo 30 giugno. Ma il cammino sarà molto più complicato del previsto: infatti l’azzurro è sceso in classifica di recente per gli ultimi forfait, uscendo dalla lista dei primi 32 tennisti al mondo.

La speranza era quella di partecipare al precedente torneo del Queen’s, che si svolge poco prima dell’avvio di Wimbledon. Una competizione vinta già due volte in carriera da Berrettini, che però ha oggi annunciato di non riuscire a partecipare alle gare in programma a Barons Court.

Ciò significa che Berrettini non avrà tempo né modo di rosicchiare qualche punto in classifica ATP, saltando anche il torneo di Halle e perdendo la difesa di 50 punti conquistati lo scorso anno in questa stessa competizione. Ciò vuol dire che il romano classe ’96 non sarà inserito tra le teste di serie nel sorteggio del tabellone di Wimbledon.

Berrettini rischia un cammino difficile fin da subito, non potendo vantare di un ranking agevolato. Un po’ come lo scorso anno, quando già al secondo turno Matteo si ritrovò dentro lo scontro fratricida con Jannik Sinner. L’altoatesino ebbe la meglio per evidente superiorità sull’amico e connazionale. Intanto Berrettini dovrà recuperare la forma per presentarsi sull’erba di Wimbledon, poi si penserà agli accoppiamenti del tabellone.