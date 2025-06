3 colori da indossare quest’estate e che ti rendono subito più giovane: sono anche di tendenza

Sono questi i colori da indossare quest’estate per essere alla moda: freschi, giovani e sbarazzini, ringiovaniscono l’aspetto subito.

Uno degli aspetti positivi dell’estate è la possibilità di poter indossare abiti freschi, colorati e anche sbarazzini. L’abbigliamento cambia drasticamente, rispetti ai mesi invernali in cui siamo costretti a dover indossare maglioni tristi e ingombranti. Ma con il caldo che ormai è alle porte, non resta che dare libero spazio al colore e osare con lo stile.

Ovviamente, anche in estate c’è tutta una moda da seguire e che sono gli stessi esperti di stile a consigliare quali sono i colori che andranno di tendenza e che permetteranno di essere alla moda anche con un semplice shorts e una canotta. Inoltre, sono proprio gli stessi colori che andremo ad indossare che ci permetteranno anche di ringiovanire immediatamente l’aspetto.

Sono questi i 3 colori da indossare quest’estate che permetteranno di ringiovanire l’aspetto

Anche in estate la moda detta le sue ‘regole’ ben precise ed andrà a indirizzare su determinate tipologie di abbigliamento e su colori specifici. E sono proprio i colori di tendenza di quest’estate 2025, a permettere di avere immediatamente un aspetto più giovane e sbarazzino. Quindi, ecco i 3 colori da indossare quest’estate per sembrare subito più giovani.

Ma quindi, quali sono questi 3 colori da indossare quest’estate? Il primo è il verde lime, una tonalità fresca e anche con un pizzico di brio. Ideale da indossare in qualsiasi occasione perché donerà un look molto elegante. Si potranno scegliere abiti sbarazzini, magliette, tute intere e anche gli immancabili shorts. Il secondo colore invece è l’evergreen dell’estate ed è il giallo. Si tratta di una tonalità sempre di tendenza in tutte le sue sfumature, quindi si può giocare con gli abbinamenti, a partire da quelli più tenui, fino ad arrivare a tonalità più intense. Un colore che in estate non deve assolutamente mancare.

Infine, come terzo colore per quest’estate 2025 troviamo l’arancione. Anche in questo caso potrà essere utilizzato in tutte le sue sfumature e si potranno creare abbinamenti anche a contrasto. Porta un pizzico di energie e crea un look sbarazzino, fresco e giovanile. Ecco quindi, che indossare questi colori per tutta l’estate permetterà di essere alla moda e di tendenza, mostrando anche qualche anno in meno.