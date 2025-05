Workshop informativo “Donne Impresa”, interessante occasione di incontro e confronto

Un incontro di valore per l’imprenditoria femminile

Si è svolto presso la Biblioteca di Anagni il workshop informativo gratuito dal titolo “Donne Impresa”, promosso da Global & Local Srl e European Development Consulting Srl. Dopo l’introduzione del moderatore Stefano Raucci e l’intervento dell’assessore alla cultura Carlo Marino, il dottor Andrea Borsato ha illustrato le finalità del bando promosso da Regione Lazio, soffermandosi sui contributi erogabili, le caratteristiche dei progetti finanziabili e i requisiti richiesti.

Sostenere i sogni imprenditoriali delle donne

“Officina Municipale Anagni è un progetto nel quale crediamo molto, per dare opportunità concrete a chi vive la città di Anagni e il territorio circostante. Questo workshop rappresenta un’occasione utile per tutte le donne che vogliono iniziare o rafforzare un percorso lavorativo e imprenditoriale. Non bisogna mai perdere la fiducia nelle proprie possibilità o nel futuro”, ha affermato l’assessore Marino, citando Einstein: “Tutti sanno che una cosa è impossibile. Poi arriva uno che non lo sa e la fa.”

Partecipazione attiva e prospettive concrete

Erano presenti in sala la responsabile del progetto Officina Municipale Anagni, dott.ssa Natalia Pofi, la responsabile di Global & Local, dott.ssa Lola Fernandez, oltre a imprenditori e titolari di aziende, che hanno partecipato attivamente con domande e riflessioni. Un momento di informazione e confronto, che ha chiarito aspetti fondamentali per chi fa impresa o intende avviare una startup e accedere a fondi e contributi.