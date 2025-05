Un Posto al Sole anticipazioni: Michele impietrito, c’è una drammatica scomparsa

Nelle anticipazioni dei prossimi episodi di Un Posto al Sole c’è una drammatica scomparsa con cui i telespettatori devono fare i conti.

I telespettatori troppo impazienti, spesso sbirciano le anticipazioni dei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate della soap opera partenopea, ci saranno tanti nuovi colpi di scena. In effetti il pubblico che segue con passione questa fiction, è abituato ad intrighi e avventure appassionanti ma questa settimana succederà di tutto.

Michele, ad esempio, rimarrà impietrito per qualcosa che accadrà. Inoltre ci sarà una drammatica scomparsa che romperà gli equilibri. Ecco le anticipazioni di questa nuova settimana di Un Posto al Sole.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole

In questa settimana ad Un Posto al Sole cambieranno tante cose e succederanno tanti avvenimenti che destabilizzeranno gli equilibri creati. In particolare ci sarà una drammatica scomparsa, che in molti non si aspettavano.

Si tratta di quella di Luca. Nonostante Giulia stia facendo i preparativi per il loro matrimonio, l’uomo sta progettando di fuggire da Napoli e Alberto confesserà alla donna le vere intenzioni dell’uomo. Così, nei vari episodi, cresceranno l’angoscia e la preoccupazione di Giulia. E, anche se Niko proverà a consolare su madre, la situazione peggiorerà.

Intanto Elena vorrebbe rilanciare la radio, anche con nuovi investimenti in pubblicità, ma Gennaro Gagliotti non vuole per via dei contenziosi che ha aperti con Ferri. Roberto, spinto da Marina, prova a convincere Gennaro a non lasciare la radio, mentre Manuela fa un provino per sostituire in radio la gemella.

Inoltre Michele scoprirà che la famiglia di Asane ne ha denunciato la scomparsa. L’uomo crede che dietro questo episodio ci sia Gagliotti. Gennaro, intanto, corteggia Elena che si sente lusingata da queste attenzioni. Jimmy, che nelle scorse puntate è stato messo in punizione dal padre, Niko, continua ad essere in contrasto con lui. Spinto da Matteo, non vuole rinunciare ad incontrare il suo rapper del cuore.

In effetti, proprio per questo, il ragazzino fuggirà. Manuela, che lo scopre, non sa però se coprire il nipote oppure rivelare tutto a Niko creando nuove tensioni fra padre e figlio. Dunque in questa nuova settimana di Un Posto al Sole succederanno tante cose: per questo, l’appuntamento è sempre fissato per ogni sera, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:50 su Rai Tre.