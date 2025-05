Ultim’ora, ritiro Djokovic: annuncio di questi minuti

Si torna a parlare del ritiro di Novak Djokovic dal mondo del tennis. Ecco le dichiarazioni del serbo sulla data tanto temuta.

Non poteva assolutamente saltare l’impegno di Parigi, in uno dei tornei a lui più cari. Novak Djokovic, uno dei più grandi fuoriclasse della storia del tennis, si è rimesso in sesto in fretta e furia per tornare protagonista al Roland Garros.

In attesa del debutto contro lo statunitense Mc Donald, Nole ha voluto parlare delle sue sensazioni in conferenza stampa, anticipando la sua discesa in campo sulla terra rossa parigina. Va ricordato come Djokovic conti già nel proprio palmarès 4 edizioni del Roland Garros, l’ultima delle quali vinta nel 2023.

Uno dei massimi argomenti quando si parla con Djokovic, riguarda il suo futuro nel mondo del tennis. Ovvero quanto ancora il campione serbo vorrà tenere duro e proseguire tra tornei e sfide di primo livello. I 38 anni da poco compiuti cominciano a pesare, come dimostrato dai recenti problemi fisici, ma allo stesso tempo Nole resta uno dei tennisti più tecnici e competitivi in circolazione.

Ritiro Djokovic, ancora non se ne parla: la risposta del serbo è una sentenza

C’è chi dopo gli ultimi forfait importanti aveva ipotizzato un addio imminente di Novak Djokovic al tennis che conta. Invece l’ultima dichiarazione del classe ’87 sembra rifuggire questa possibilità.

“Proprio ieri ho pensato alla fine della mia carriera, vedendo quello che è successo con Nadal e parlando con Federer e Murray del loro addio. Spero che un giorno potrò dare un buon addio al tennis. Non ho pensato alla data esatta del mio ritiro. Anche se siamo stati grandi rivali, è impossibile non emozionarsi quando gli vedi aprire il suo cuore in quel modo”.

Dunque restano impresse le parole sul fatto che Djokovic non abbia assolutamente voglia né idee chiare riguardo al ritiro. Ciò significa che il tennista, che da poco ha raggiunto i 100 tornei vinti in carriera, ha ancora una voglia matta di scendere in campo e confrontarsi anche contro atleti ben più giovani di lui.

Altre dichiarazioni interessanti Djokovic le ha rilasciate riguardo il rapporto con l’ultimo suo coach Andy Murray. Una collaborazione durata solo 6 mesi e terminata il mese scorso: “Ci siamo sentiti entrambi al telefono e abbiamo concordato la fine del nostro rapporto professionale. Non c’è stata alcuna iniziativa da parte di nessuno dei due. Mi ha fatto una battuta. Mi ha detto: ‘Ora che hai un vero allenatore, vincerai dei titoli’. Andy è una persona fantastica”.