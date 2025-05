Quest’anno niente condizionatore per combattere il caldo: da Lidl arriva l’alternativa pratica ed economica

Arriva da Lidl l’incredibile alternativa al condizionatore: costa poco, consuma di meno e raffresca casa immediatamente.

Uno degli aspetti negativi dell’estate, è proprio il fatto di ritrovarsi a dover fronteggiare temperature spesso elevate e con un tasso di umidità così alto, da farle percepire molto di più di quelle che poi sono realmente. Non si riuscirà a trovare sollievo da nessuna parte e anche in casa sarà necessario trovare una soluzione per rendere gli ambienti più confortevoli.

Proprio per carcare di avere ambienti più freschi rispetto all’esterno, che il più delle volte si deciderà di installare in casa i classici condizionatori, che, sicuramente hanno la loro efficacia, ma se usati in modo sbagliato possono anche rischiare di far ammalare. Senza contare l’impatto che avranno in bolletta. Stesso discorso anche per i ventilatori, che spesso consumano tantissimo e servo davvero a ben poco.

Arriva da Lidl l’alternativa economica al classico condizionatore: efficace e pratica

Fortunatamente a trovare una soluzione conveniente ci ha pensato Lidl, che da anni domina il mercato con offerte vantaggiosi e prodotti di qualità. Nello specifico, da giovedì 8 maggio sarà possibile acquistare nei suoi punti vendita la vera alternativa ai condizionatori. Ritorna, ad un prezzo davvero vantaggioso, il climatizzatore portatile.

Il climatizzatore portatile firmato SilverCrest è l’alternativa ideale a ventilatori e condizionatori. Il prezzo di lancio a partire dalla settimana prossima e solo fino a domenica 11 maggio è di 149,0 euro. Un’offerta assolutamente da non perdere data l’incredibile comodità del prodotto. Grazie ai suoi 7000 BTU riesce a rinfrescare anche ambienti piuttosto grandi. È dotato di un timer di 24 ore e 2 livelli di ventilazione.

In dotazione c’è il telecomando compreso di batterie, un tubo di scarico lungo 1,5 metri, guarnizione per finestre ribaltabili e tubo di scarico. Con una potenza di 750W e una vaschetta con capacità di 0,5 litri, questo condizionatore portatile è ideale per ogni ambiente di casa e può essere trasportato facilmente da una parte all’altra. Infine, con una classe energetica di tipo A, non andrà nemmeno ad impattare in bolletta. Insomma, si tratta di un prodotto che in casa farà sicuramente la differenza e che visto il prezzo di lancio, vale davvero la pena acquistare. Perfetto anche per roulotte, caravan e camper, dove spesso non c’è possibilità d’installare i classici condizionatori.