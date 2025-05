Prima che finisca maggio fai spazio in casa e getta via questi 10 oggetti: il decluttering intelligente

10 oggetti da gettare via prima che finisca il mese di maggio: approfittante subito e guadagna dello spazio extra in casa.

In casa lo spazio non è mai abbastanza, non si capisce per quale misterioso motivo, più gli ambienti saranno spaziosi e meno resterà dello spazio a nostra disposizione. Centinaia di oggetti sparsi così a caso e senza una giusta collocazione, che non fanno altro che creare in casa uno stato generale di confusione e caos.

Per evitare che questo accada ancora, sarà molto importante cercare di mettere via tutti quegli oggetti che in genere non si usano più o che magari sono ormai passati di moda. E ora che maggio è quasi giunto al termine, è arrivato il momento perfetto per dare una piccola svolta e fare un vero e proprio decluttering che aiuterà ad avere tutta la situazione sotto controllo.

Decluttering di fine maggio: sono questi gli oggetti da gettare subito via

Fare del sano decluttering a maggio ha una motivazione ben precisa, infatti, questo mese è una vera e propria transizione tra la primavera e l’estate. Quindi, è anche il momento perfetto per fare un po’ di ordine in casa e preparala all’arrivo del caldo e di temperature roventi. Allora, prima che sia troppo tardi, ecco i 10 oggetti da gettare via prima che finisca il mese di maggio.

Fare decluterring in casa è importante per svariati motivo, ovviamente in primi aiuta ad ottenere spazio ed ordine, in secondo luogo aiuterà ad avere una visione chiara di tutto quello che c’è in casa, favorendo così la giusta scelta tra cosa tenere e cosa gettare. Quindi, ora che giugno è ormai alle porte, ecco i 10 oggetti da gettare subito via:

Vestiti rovinati o che non stanno più bene: se non li si indossa da oltre un anno, difficilmente torneranno utili e soprattutto occupano spazio che potrebbe essere destinato ad altro; Cosmetici scaduti: creme, trucchi, smalti secchi e anche vecchie creme solari, occupano spazio e fanno anche male alla pelle; Carta inutile: tutto ciò che include vecchie bollette, scontrini scoloriti, riviste e giornali, andranno direttamente messi nella differenziata; Calzini spaiati: inutile conservarli soprattutto se ormai è da tempo che l’altro non si trova; Libri che non si rileggeranno mai: i libri non si gettano mai, piuttosto se si ha la consapevolezza che non rientrino mai tra le nostre letture, meglio donarli; Scatole vuote o danneggiate: tutte quelle scatole che ci costringono a conservare per un po’ a causa della garanzia, bene, ora è il momento di gettarle subito via; Regali mai utilizzati: se sono rimasti chiusi per mesi, non si useranno mai, meglio fare un’opera di bene e donarli; Decorazioni stagionali rovinate: è il momento di dire addio a ghirlande impolverate o luci fulminate; Accessori da cucina inutilizzati: tutto ciò che non si usa da tempo è meglio gettare via per lasciare spazio ad oggetti realmente utili; Quaderni o agende scadute: occupano spazio e hanno perso la loro funzione.

Ecco quindi, 10 oggetti da gettare via in questo mese di maggio per lasciare spazio a tutto ciò che potrà realmente servire.