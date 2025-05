Pazzesco Hamilton, arriva l’annuncio ufficiale: caos Ferrari

Lewis Hamilton al centro delle voci e delle polemiche. Il neo ferrarista sembra proprio aver cominciato l’avventura col piede sbagliato.

I tifosi della Ferrari, una volta saputo che Lewis Hamilton sarebbe divenuto pilota della scuderia italiana, hanno subito sognato in grande. Un protagonista così vincente e dominante della Formula 1 non indossava la tuta rossa dai tempi di Michael Schumacher. Non a caso l’inglese ed il tedesco condividono il record di titoli mondiali, con ben 7 a testa.

Peccato però che Hamilton non abbia incominciato la nuova avventura con il piede giusto. Il 40enne di Stevenage, nonostante le qualità indiscusse in pista, sta soffrendo per i problemi ancora accusati a livello tecnico dalla Ferrari ed alcune scelte non proprio azzeccate a livello strategico.

Lo score di inizio stagione del britannico è davvero desolante. Mai salito sul podio, una squalifica nel Gran Premio di Shanghai, dove si è tolto almeno la soddisfazione di vincere la Sprint Race, e solo 41 punti finora conquistati. La classifica piloti non sorride ad Hamilton, finito tra l’altro sotto accusa dopo il gesto dell’ultimo weekend di gara a Miami.

Ralf Schumacher punta il dito contro Hamilton: sotto accusa la sua reazione a Miami

Lo scorso fine settimana nel Gran Premio in Florida, la Ferrari ha deluso nuovamente chiudendo la gara domenicale con il 7° posto di Charles Leclerc e l’ottavo piazzamento di Lewis Hamilton. Entrambi lontani dal podio, vittime forse di una strategia del team radio non proprio azzeccatissima.

Hamilton tra l’altro avrebbe discusso e reagito male con il team di Maranello durante la gara, visto che ha contestato le decisioni degli strateghi, che gli chiedevano di far passare avanti Leclerc dopo un cambio di posizioni. Il britannico ha persino ironicamente chiesto se fosse il caso di farsi superare anche da Carlos Sainz che lo inseguiva alle spalle.

Molto critico nei suoi confronti è stato Ralf Schumacher, ex pilota e fratello dell’indimenticato idolo Michael. Nel suo podcast “Backstage Pit Lane” per Sky Germania, il tedesco si è espresso così nei confronti di Hamilton: “Si è lamentato troppo, è stato fuori luogo con il team. Era più veloce in quel momento, ma poi avrebbe dovuto restituire la posizione senza lottare, senza essere sarcastico”.

Le parole di Ralf Schumacher sintetizzano il pensiero di molti tifosi ferraristi, finora delusi sia dalle prove che dall’atteggiamento di Hamilton: “Ha l’esperienza per gestire le situazioni, dovrebbe essere più intelligente. L’atteggiamento può lasciare degli strascichi all’interno del team, ora deve chiarirsi con Leclerc e con la scuderia. Non importa quanti mondiali hai vinto, oggi le sue prestazioni non rispecchiano certe pretese, deve tenere la testa più bassa”.

Fortunatamente, dopo la gara di Miami, sia Leclerc che Hamilton hanno pensato bene di lasciarsi tutto alle spalle, con tanto di gesto distensivo e pacifico che ha escluso polemiche ulteriori.