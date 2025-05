Non volevo rovinare un altro paio di scarpe mettendole in lavatrice: mi hanno detto come fare, ora sono perfette

Come lavare le scarpe in lavatrice per ottenerle perfetta ma senza correre il rischio di rovinarle: i consigli per avere pulite e profumate.

Le scarpe sono una parte fondamentale del nostro modo di essere, ma soprattutto del nostro look. Non solo andranno a completare lo stile scelto, ma ci permetteranno di poter macinare chilometri e chilometri senza correre alcun rischio. Si adattano alla perfezione ad ogni tipi di moda e ad ogni occasione. Insomma, sono delle fedelissime compagne di vita.

Ovviamente, più le andremo ad indossare e più le scarpe tenderanno ad accumulare tanto sporco sia fuori che dentro, rischiando così di avere anche un odore non proprio gradevole. Proprio per questo, sarà molto importante lavarle spesso, in modo tale da evitare il formarsi di condizioni poco piacevoli.

Come lavare le scarpe in lavatrice ma senza rischiare di rovinarle: i consigli da seguire

La lavatrice resta sicuramente il metodo più veloce per poter lavare le scarpe in modo ottimale. Grazie ai suoi programmi infatti, si potrà andare ad agire direttamente sullo sporco, neutralizzando ogni tipo di macchia e ovviamente anche i cattivi odori. Tuttavia, prima di mettere le scarpe in lavatrice, è bene conoscere alcune regole fondamentali che permetteranno di non rovinarle.

Una delle prime regole fondamentali da conoscere è che, non tutte le scarpe riescono a sopportare bene il lavaggio in lavatrice. Materiali delicati, come ad esempio il cuoio e la pelle scamosciata, è opportuno lavarle a mano direttamente per evitare di rovinarli irrimediabilmente. Una volta capito questo, si potrà procedere al lavaggio in lavatrice, eseguendo però dei passaggi importanti prima.

I lacci e le solette, ad esempio, dovranno essere completamente rimosse. Mentre si potranno usare degli appositi sacchetti traforati in cui sistemare le scarpe, per evitare che durante il lavaggio vengano sobbalzate a destra e a sinistra. Anche inserire un vecchio tappeto o asciugamano, aiuterà ad attutire i colpi durante la centrifuga. Aggiungere un detersivo delicato ed igienizzate e rimuovere lo sporco superficiale prima di mettere le scarpe in lavatrice, aiutandosi con un vecchio spazzolino o con una spazzola proprio per le scarpe. Infine, impostare un programma delicato con una centrifuga non troppo forte. Seguendo queste piccole accortezze, le scarpe saranno perfette, pulite e profumate.