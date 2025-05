Lazio-Lecce, Alessandro Vocalelli “A botta calda” ▷ “Stagione negativa, ma la Conference niente di che”

Brutta sconfitta per la Lazio: l’ennesimo risultato negativo fra le mura amiche dello Stadio Olimpico, dove il Lecce, in 10 uomini, riesce a portare a casa 3 punti fondamentali che valgono la salvezza. Decisiva la rete nel primo tempo di Coulibaly.

Per i capitolini si tratta della certificazione di un fallimento: complice anche la vittoria della Fiorentina contro l’Udinese, i biancocelesti chiudono il campionato al settimo posto, mancando l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. Clamorosamente, infatti, per la quarta edizione consecutiva, sarà la Viola a giocare la Conference League 2025/2026.

In diretta e “A Botta Calda“, Alessandro Vocalelli ha detto la sua sul match e sulla prestazione della Lazio.

Lazio-Lecce, Vocalelli: “Non mi dispero per la Conference. La squadra è quella che è”

“Per quanto riguarda la Lazio, si chiude un’annata molto, molto negativa. Alla fine dei conti, sei fuori da tutto. Personalmente non mi dispero più di tanto per il fatto che la Lazio non parteciperà alla Conference League, che francamente non era un obiettivo in grado di scaldarmi il cuore.

Questo ragionamento, però, avrebbe senso solo se pensassi che una Lazio fuori dalle coppe europee l’anno prossimo potesse essere competitiva in campionato e giocarsi posizioni di vertice.

Invece ho moltissimi dubbi. Fin da agosto scorso, io — e non solo io — dicevo che questa era una squadra da sesto-ottavo posto. Alla fine è arrivata settima, quindi mi sembra che tutto sia andato secondo logica, purtroppo, considerando il reale potenziale della rosa.

Fermo restando che tutti — allenatori e giocatori inclusi — ci hanno messo del loro. E non dimentichiamo che appena una settimana fa la Lazio aveva pareggiato a Milano, quindi non è tutto da buttare.

Nel complesso, però, la Lazio è arrivata esattamente dove temevo sarebbe arrivata: in una posizione mediocre, coerente con quanto mostrato durante tutta la stagione“.