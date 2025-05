Federica Pellegrini, l’ultima decisione manda in visibilio i fan: ora è ufficiale

Ottima notizia lanciata da Federica Pellegrini, la ex storica campionessa del nuoto italiano che ormai ha preso strade diverse dalla vasca.

Alla fine del 2021 Federica Pellegrini ha preso una decisione inconfutabile e definitiva. Ovvero l’addio al mondo del nuoto agonistico, con la storica atleta italiana che ha scelto di salutare un ambiente in cui ha primeggiato per due decenni circa. Una notizia che ha intristito tutti i suoi tifosi e fan della prima ora.

La Pellegrini, soprannominata la Divina per la sua enorme qualità nel nuoto e per i tanti successi ottenuti dal punto di vista internazionale, è considerata una delle nuotatrici azzurre migliori di sempre. E la sua eredità sportiva non poteva restare così insoluta e senza un seguito vero e proprio.

Per questo motivo Federica, oltre a diventare un vero e proprio personaggio televisivo di spicco, ha mantenuto un rapporto con gli sport acquatici, pur non gareggiando più in prima persona. La campionessa di Mirano è molto attenta alla crescita dei giovani talenti in acqua e per questo ha fondato la Fede Academy, assieme al marito ed coach Matteo Giunta, dove si occupa per l’appunto dei nuotatori del futuro.

La Fede Academy torna nella cornice di Livigno: il progetto futuristico della Pellegrini

Per sviluppare ancora meglio il progetto legato alle giovani leve, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trovato un accordo con l’impianto AQ1816, ovvero il magnifico centro di preparazione olimpica a Livigno, località sciistica sulle Alpi lombarde al confine con la Svizzera.

Il centro di Livigno ospiterà la sede di Casa Italia durante i prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina del 2026. Ma intanto sarà anche la base per la nuova edizione della Fede Academy, sostenuta dai main sponsor Livigno e Aquagranda, Nike Swim in qualità di sponsor tecnico, e Caffè Vergnano 1882 per il finanziamento delle borse di studio.

Oltre agli impianti sciistici, la sede di Livigno propone una piscina olimpica, una vasca da 25 metri, una palestra attrezzatissima e molte altre strutture sportive. L’ideale per far immergere dei giovani talenti, vogliosi di diventare campioni nello sport acquatico, in un ambito professionale, sportivo ed allo stesso tempo rilassante e meditativo.

“Livigno è il luogo ideale per lo sviluppo dell’Academy – ha detto la Pellegrini nel presentare la prossima edizione dell’evento preparatorio – Avere la possibilità di trasmettere quello che ho appreso nel corso della mia carriera, in vasca e fuori, è davvero un privilegio, e anche un modo per restituire qualcosa di tangibile al mondo del nuoto, che mi ha dato tanto. Livigno, ormai una seconda casa per noi, una località dove abbiamo a disposizione tutto il necessario sia per lo sport di altissimo livello”.

Già da aprile le porte del AQ1816 sono aperte ai ragazzi e ragazze della categoria Junior Plus, mentre in seguito arriveranno i talenti dei gruppi Junior, Kids e Open. Il progetto si svilupperà per tutto il resto del 2025 e permetterà a Federica Pellegrini di formare i nuotatori del futuro, il tutto in un ambiente perfetto per immergersi in sport e natura.