È un borgo segreto e vanta una cucina unica: adesso qui le case costano 1 euro

Può sembrare incredibile ma c’è un borgo imperdibile e suggestivo, con una cucina unica, in cui le case costano solo un euro. Ecco dove si trova.

Il sogno di tanti ragazzi e di tante ragazze è senza dubbio quello di comprare casa. Però, con la precarietà nel lavoro che c’è oggi, difficilmente si riesce ad avere un mutuo. È una situazione sicuramente preoccupante ma forse non è definitiva.

Effettivamente, in un mercato immobiliare in cui i prezzi delle case salgono e con i tassi di interesse associati ai mutui ancora molto alti, forse non tutto è perduto. Infatti in un borgo suggestivo e con una cucina unica è possibile comprare case a 1 euro. Ecco di quale si tratta.

Il borgo in cui si possono comprare case a 1 euro

Chi ha il sogno di comprare casa ma non ha le disponibilità finanziarie per farlo, può considerare un borgo suggestivo e con un’ottima cucina per fare questo investimento. Qui, può sembrare incredibile, ma le case costano solo 1 euro.

Si tratta del borgo di Troina, del libero consorzio comunale di Enna, in Sicilia. Come già in altri comuni siciliani (Gangi, Sambuca di Sicilia e Delia), è attivo il progetto “Case a 1 euro” con l’obiettivo di ristrutturare e far abitare il patrimonio immobiliare del centro storico della cittadina e ripopolare gli antichi quartieri del borgo medievale. Troina è uno dei borghi più belli d’Italia e con questo progetto si mira proprio ad investire nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Secondo il progetto, i proprietari che vogliono vendere il proprio immobile e i potenziali acquirenti devono darne comunicazione ufficiale al Comune. Il Comune, “oltre a fornire supporto ad entrambi ed a selezionare le proposte pervenute, si farà garante del rispetto degli interessi dei soggetti coinvolti, predisponendo gli atti di assegnazione, garantendo la legittimità dell’intervento, nonché prevedendo apposite agevolazioni, quali esenzioni tributarie e contributi“.

Gli acquirenti, che possono essere cittadini privati o ditte individuali, cooperative o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo, devono:

stipulare l’atto d’acquisto e sostenere tutte le spese per la redazione dell’atto di cessione

predisporre un progetto di ristrutturazione e recupero

iniziare i lavori entro 2 anni dalla data d’acquisto

stipulare una polizza fideiussoria di 5.000 euro, in favore del Comune, della durata di 3 anni, come garanzia della realizzazione dei lavori

In caso questi lavori non vengano fatti, l’Ente potrebbe acquistare la proprietà dell’immobile. Insomma, chiunque voglia acquistare casa, può farlo a solo 1 euro nel borgo di Troina, in Sicilia, in modo da contribuire a rivalorizzare la grandezza di questo comune che era la capitale normanna della Sicilia.