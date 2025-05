È assurdo, questa moneta da 20 centesimi vale 1950 euro: potresti averla

Anche se può sembrare incredibile, c’è una moneta da 20 centesimi che può valere 1950 euro e chiunque di noi potrebbe averla in casa.

Ognuno di noi potrebbe avere in casa, in un salvadanaio o in un portafoglio che non si apre da tempo, una moneta che potrebbe valere una fortuna. Il suo valore nominale è di soli 20 centesimi, ma questo esemplare ha caratteristiche tali che lo rendono ambito dai collezionisti.

Così, anche se può sembrare incredibile, esiste una moneta da 20 centesimi che vale ben 1950 euro e chiunque di noi potrebbe tranquillamente averla tra le mani, quindi meglio controllare.

Qual è la moneta da 20 centesimi che vale 1950 euro

Che al mondo e in Italia ci siano delle vecchie monete che possano far diventare ricchi, è risaputo. In effetti ci sono alcuni esemplari di vecchie lire (ma anche di euro) che, per la loro rarità o per altre caratteristiche (come errori di conio), possono valere una fortuna. Ma può sembrare incredibile che anche una moneta da 20 centesimi possa valere tanti soldi.

Effettivamente ne esiste un esemplare che vale 1950 euro. Si tratta di quella coniata nel 2002 che raffigura una scultura di Umberto Boccioni, uno dei personaggi di spicco del futurismo italiano. Chiunque di noi potrebbe avere un pezzo di questo che può far diventare ricchi.

Non solo ma ci sono altre monete da 20 centesimi molto ricercate dai collezionisti, vale a dire quelle senza le scanalature sul bordo esterno. Il loro valore si aggira intorno ai 38 euro. Ma in assoluto la moneta da 20 centesimi italiana più ricercata è quella di prova del 1999. Su questa moneta c’è un errore di conio: infatti i pezzi vennero coniati con il millesimo 1999, invece che 2002, e alcune di loro non sono andate distrutte, diventando molto rare e quindi di valore.

Per questo motivo i collezionisti sborserebbero una fortuna per averle. Chiaramente anche nel resto d’Europa ci sono delle 20 centesimi che valgono una fortuna, come quella del 2002 della Germania coniata con la forma e il peso di una 10 centesimi. Questa moneta può valere all’incirca 165 euro. Altri errori del genere sono stati rinvenuti anche su monete di altre parti d’Europa.

Insomma, vale la pena controllare se in qualche salvadanaio o in qualche vecchio portafoglio si trovi qualcuna di queste monete da 20 centesimi che vale tanti soldi, come quella che raffigura la scultura di Umberto Boccioni che vale 1950 euro.