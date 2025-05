Da quando ho applicato queste semplici regole la mia casa non è più un caos: 5 minuti e ho tutto in ordine

Con questi semplici regole la casa finalmente non è più nel caos: da quando le uso mi bastano 5 minuti di orologio per avere tutto in ordine.

La vita frenetica, la stanchezza e spesso il desiderio di fare altro, tendono a far trascurare le faccende domestiche, portando così man mano, ad uno stato in casa di caos generale, che si riversa soprattutto negli ambienti maggiormente frequentati come bagno e cucina. Ambienti che, per ovvi, motivi devono essere sempre perfettamente puliti, ma che in alcuni casi non fanno altro che rispecchiare la nostra confusione generale.

Inutile dire, che questo tipo di organizzazione in casa non va affatto bene, non solo per una ovvia questione d’igiene, ma soprattutto perché in questo modo in ogni ambiente regnerà sempre caos, sporco e disordine. Proprio per questo, sarà molto importante invertire questa tendenza, applicando delle regole che aiuteranno ad avere tutto in ordine in soli 5 minuti.

Casa in ordine in soli 5 minuti: le regole da seguire per avere finalmente tutto al proprio posto

Sicuramente, visti anche gli impegni di ogni giorni, avere casa in ordine non è affatto facile, tuttavia, applicando delle semplici regole si potranno avere ambienti sistemati e puliti senza dover passare ore intere. Si tratta di consigli pratici e veloci che permetteranno di avere tutto al proprio posto in appena 5 minuti.

Per avere casa in ordine in appena 5 minuti ed eliminare così il caos che regna, ecco le regole da applicare sin da subito:

Ogni oggetto al proprio posto: una regola che potrà sembrar banale ma non lo è affatto. Anche i piccoli oggetti, come ad esempio chiavi, telecomando, borse, scarpe, dovranno avere una collocazione ben precisa senza lasciarli in giro per casa; Rimettere le cose al proprio posto: ogni volta che si prende un oggetto, qualsiasi esso sia, una volta smesso di usare dovrà essere messo nuovamente al proprio posto, senza lasciarlo in giro per casa; Riordinare prima di andare a letto: fare i piatti, sistemare il divano, togliere i vestiti dalla lavatrice, sono piccoli gesti da fare prima di andare a letto, che faranno stare la casa in ordine e faranno anche guadagnare tempo il mattino dopo; Stilare una lista delle cose da fare: se ogni giorni ci si dedicasse ad un ambiente di casa, si riuscirebbe ad avere sempre tutto pulito. Quindi, fare una lista di cosa fare giorno per giorno, sarà un’ottima idea; Decluttering: con cadenza periodica, mettere vie quello che non serve aiuterà a fare ordine e a guadagnare spazio.

Ecco che quindi, con queste semplici regole sarà davvero semplicissimo sistemare casa e finalmente non si vedrà più il caos in giro.