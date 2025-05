Costume da bagno, le tips delle esperte di moda per scegliere sempre il modello giusto

Costume da bagno, quale scegliere in base alla propri fisicità? Con le tips degli esperti di stylist non sbaglierai più e andrai a valorizzare le forme.

L’estate è ormai più vicina che mai e con la menta siamo già proiettati prima di tutto alle vacanze, e poi ai weekend delle prossime settimane, in cui sarà possibile potersi godere sole, mare e relax anche solo per poche ore. Arriverà ovviamente la tanto temuta ‘prova costume’ e tutti andranno a sfoggiare il loro modello preferito, o almeno così dovrebbe essere.

Ciò che in molti ignorano, è che anche la scelta del costume non dovrà essere fatta a casa, ma dovrà seguire delle semplici regole per permettere di valorizzare i punti giusti del proprio corpo. Infatti, ogni tipo di fisico ha un modello ideale che permetterà di essere perfetta, ma soprattutto andrà a nascondere i piccoli ‘difetti’.

I consigli degli esperti per scegliere il costume da bagno più adatto al proprio fisico

Secondo gli esperti di stylist, non tutti i costumi stanno bene su tutte, anzi, in base alla propria fisicità si potrà puntare su un modello piuttosto che un altro. In questo modo, non solo si riuscirà ad essere perfette anche al mare, ma si andrà a donare il giusto valore a quelle parti del corpo che devono essere messe in risalto.

Per non commettere errori nella scelta, ecco le tips da tenere a mente per scegliere il costume più adatto in base alla propria fisicità:

Fisico a mela: caratterizzato da spalle larghe, busto e torace ampi e gambe più piccole e magre rispetto al resto del corpo. In questo caso i costumi fra cui scegliere dovranno risaltare i punti di forza, quindi sì a bikini scollato o costume intero, in grado di mettere in risalto il décolleté. Costume intero con tonalità opache. Costume intero a balconcino, alternativa ideale al bikini per mettere in risalto il seno; Fisico a pera: caratterizzato da una parte superiore più piccola rispetto alla parte inferiore. Ciò su cui si dovrà puntare sono, costume intero sgambato con spalline definite oppure un bikini con slip con laccetti e con un reggiseno che tenda a valorizzare il seno; Fisico a clessidra: tipico di chi ha fianchi e spalle proporzionate, punto vita stretto, sedere pronunciato e seno abbondante. In questo caso i costumi adatti sono davvero vari e si potrà puntare sia su modelli interi, che sui classi bikini.

Ecco che con questi semplici accorgimenti, anche in spiaggia si potrà essere perfette e non si dovrà più temere di non indossare il modello giusto.