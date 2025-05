Con il tempo il marmo ha perso la sua naturale brillantezza? Fai in questo modo e sarà come nuovo

Il rimedio fai da te che permetterà al marmo di ritrovare la sua naturale brillantezza persa negli anni: sembrerà subito come nuovo.

In casa sono diversi i materiali che si andranno ad utilizzare per i vari elementi che abbiamo. Fra questi però, una è senza dubbio il protagonista e stiamo parlando del marmo. Un materiale molto resistente e versatile, che viene utilizzato per diversi motivi. In primis, ha un aspetto elegante e lussuoso e poi essendo disponibile in tante varietà di colore e venature, è molto versatile per l’interior design.

Inoltre, essendo il marmo una pietra naturale è molto resistente, e si adatta a tutte quelle superfici soggette a usura come pavimenti, piani cucina e bagni. Inoltre, se ben curato, può durare decenni. Si può usare per pavimenti, rivestimenti, camini, scale, tavoli, piani di lavoro e decorazioni e può essere lucidato per un effetto brillante oppure lasciato opaco per un look più naturale.

Come lucidare il marmo per farlo tornare a splendere come i primi tempi

Tuttavia, con il passare del tempo e anche a causa di una pulizia sbagliata e l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi, il marmo potrebbe perdere la sua naturale brillantezza, diventando così opaco. In questo caso, nulla è perduto, perché esistono alcuni rimedi fai da te che lo renderanno lucido e brillante come i primi tempi.

Nonostante il marmo sia un materiale estremamente resistente, ha ovviamente bisogno delle dovute attenzioni, affinché possa realmente durare nel tempo. Alcune piccole accortezze sia nell’utilizzo che nella fase di pulizia, che lo aiuteranno ad essere sempre perfetto. Ecco perché, se con il passare de tempo il marmo ha perso lucentezza, con queste rimedi tornerà subito a splendere.

Il primo metodo da provare è quello che prevede l’utilizzo di sapone di Marsiglia e acqua tiepida. Basterà sciogliere il sapone nell’acqua e utilizzare il mix ottenuto per pulire il marmo. Utilizzando un panno in microfibra, prima da bagnato e poi da asciutto per eliminare l’eccesso di prodotto dal marmo, ecco che si otterrà un risultato impeccabile. Un altro metodo è quello con acqua e bicarbonato. Mescolare i due ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso da applicare sul marmo. Strofinare delicatamente e infine, risciacquare e asciugare. Ed ecco che il marmo sarà tornato come nuovo.