Candeggina, occhio a dove la usi: queste superfici sono delicate e rischi solo di rovinarle

Su queste superfici la candeggina non andrebbe mai utilizzata: sono così delicata che rischi solo di rovinarle anche solo con una goccia.

La candeggina, ancora oggi, è uno dei prodotti che più viene utilizzato in casa. Grazie alla usa particolare composizione e alle sue proprietà, risulta essere molto valida per diverse funzioni. In primis, disinfetta, uccidendo batteri, virus e funghi su superfici e tessuti. Ottima anche per sbiancare, rimuovendo macchie e ingiallimenti, soprattutto sui tessuti bianchi. Infine, riesce anche a deodorare, eliminando odori sgradevoli causati da microorganismi.

Ovviamente, bisogna ricordare che la candeggina è un prodotto altamente inquinante e per tale motivo dovrebbe sempre essere usata con molto attenzione. Inoltre, corrosiva e può danneggiare la pelle, gli occhi, i tessuti e alcune superfici. Altra cosa molto importante è che la candeggina è anche molto tossica e non va mai mescolata con altri prodotti chimici, soprattutto ammoniaca o acidi, perché può liberare gas tossici (come il cloro).

Mai usare la candeggina su queste superfici: rischi solo di rovinarle per sempre

Nonostante tutti questi ‘aspetti negativi’ la candeggia è uno dei prodotti che in casa non manca mai e viene utilizzata quasi quotidianamente. Tuttavia, prima di procedere ancora nel suo impiego, è importante sapere che su alcune superfici non andrebbe mai usata, perché si rischia solo di rovinarle per sempre.

Ma quali sono quindi queste superfici su cui è assolutamente vietato usare la candeggina? Vediamo nel dettaglio:

Legno: si tratta di un materiale estremamente resistente, ma a contatto con la candeggina diventa molto vulnerabile. L’impiego di questo prodotto potrebbe scolorire il legno, o addirittura penetrare in profondità e creare un indebolimento della struttura. Meglio optare per altri tipi di prodotti per la pulizia; Marmo e granito: si tratta di superfici naturali che mal sopportano la candeggina. Si possono formare antiestetiche macchie opache o anche delle vere e proprie bruciature chimiche; Metalli: l’utilizzo della candeggina su questo materiale provoca una rapida ossidazione, compromettendo estetica e funzionalità; Tessuti delicati: la candeggina spesso viene utilizzata anche sul bucato, ma attenzione a come si usa, infatti, su tessuti delicata è assolutamente vietata e si rischia solo di danneggiarli per sempre.

Quindi, usare la candeggina in casa sicuramente va bene, ma sempre con attenzione e moderazione per evitare di creare danni anche piuttosto ingenti.