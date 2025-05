Brivido Zanardi, l’annuncio arriva in diretta: commosso il mondo dello sport

Parole forti e molto sentite che riguardano Alex Zanardi, il campione paralimpico italiano dalle mille vite, come i gatti.

Se c’è un atleta in Italia che è simbolo di forza, coraggio e perseveranza, questi è certamente Alex Zanardi. L’eroe dalle mille vite, come e più dei gatti, un vero simbolo per tutti coloro che non si arrendono ai primi ostacoli ed alle difficoltà che la vita presenta improvvisamente.

Zanardi, come è noto a tutti, ha perso l’utilizzo di entrambe le gambe dopo un tremendo incidente automobilistico, datato 2001, quando correva una gara del campionato Champ Car al Lausitzring in Germania. L’atleta bolognese non si è perso d’animo, ed oltre a farsi impiantare due protesi in titanio, si è lanciato nel mondo degli sport paralimpici, divenendo campione assoluto di handbike.

Peccato che la vita ha presentato un secondo salatissimo conto ad Alex, che nel 2020 è stato vittima di un altro incidente, stavolta durante un allenamento in strada con l’handbike, quando si è andato a schiantare contro un camion. Zanardi stavolta non si è ripreso del tutto, ma è fuori pericolo e ha iniziato il lungo percorso riabilitativo, dimostrando ancora una volta zero arrendevolezza.

Zanardi mentore e simbolo: la testimonianza dei due atleti paralimpici e l’esempio di Alex

In attesa di novità sostanziali e concrete sullo stato di salute e sulla ripresa completa di Alex Zanardi, c’è chi ha sempre considerato l’atleta emiliano come una sorta di simbolo, di esempio assoluto quando le difficoltà costringono a fare scelte diverse.

È il caso di Pierluigi Bonafin e Michela Dal Bianco, due atleti paralimpici con una storia commovente ma allo stesso tempo di grande rivalsa. Nel maggio 2018 i due, che fanno coppia nella vita, subirono un incidente di moto, che li costrinse entrambi all’amputazione dell’arto inferiore sinistro. Un destino che li ha accomunati ma che li ha resi più forti insieme.

Oggi, a sette anni di distanza, Bonafin e Dal Bianco si sono laureati campioni del mondo paralimpici di apnea ai all’evento svoltosi giorni fa a Torino, organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. I due atleti in forza alla Ssd Club Sommozzatori Rovigo hanno stabilito il nuovo primato mondiale Cmas nella dinamica con attrezzi. Lui con la distanza di 115,50 metri, mentre lei con la misura di 94,50 metri.

Una bellissima rivincita per la coppia, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha voluto citare anche Alex Zanardi come punto di riferimento per il loro gesto coraggioso: “Abbiamo conosciuto Alex prima che nel 2020 facesse di nuovo i conti con un drammatico incidente in handbike. Abbiamo partecipato a diverse competizioni ed eventi da lui organizzati. Ci ha tramesso una forza incredibile, grazie a lui lo sport per la disabilità non è più visto come un semplice hobby ma è diventato agonismo alla portata di tutti”.

L’esempio di Zanardi è solo una parte della storia bellissima di Bonafin e Dal Bianco, che assieme rappresenteranno l’Italia agli World Games di Chengdu ad agosto. “L’apnea è un’altra sfida, è la parabola della storia mia e di Michela, quella di non fermarsi mai davanti agli ostacoli, cercare di andare oltre. Mai avrei pensato di arrivare a raggiungere un obiettivo del genere: questo è il sogno di una vita” – ha ammesso Pierpaolo, con la sua solita forza d’animo.