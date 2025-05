Amici 24, spunta il nome del vincitore a pochi giorni dalla finale: assurdo

Mancano pochissimi giorni alla finale di Amici 24 e già è spuntato fuori il nome del vincitore. Ecco di chi si tratterebbe.

Domenica 18 maggio andrà in onda la finale dell’ultima edizione di Amici. Ballerini e cantanti giunti fino a qui si sfideranno per l’ambito titoli di vincitore o vincitrice di Amici 24, aggiudicandosi il montepremi del valore di 150 mila euro. Come noto, nell’ultima puntata a decretare chi trionferà sarà il pubblico da casa con il televoto.

Infatti l’ultima puntata di Amici 24 sarà in diretta, a differenza delle altre che erano registrate e in cui gran parte del potere decisionale era affidato ai professori e alla giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. A pochissimi giorni dalla fine del programma è spuntato il nome del possibile vincitore fra i finalisti (Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TrigNo e Antonia Nocca). Ecco di chi si tratta.

Il vincitore di Amici 2024

I finalisti di Amici 2024 sono stati annunciati e sono: Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, per la categoria ballo, e TrigNo e Antonia Nocca, per la categoria canto. Dopo le polemiche circa l’uscita, nell’ultima puntata, del cantante Niccolò, c’è un’altra grande sorpresa per il pubblico del talent show condotto da Maria De Filippi.

Sì, perché è spuntato il nome del vincitore. Dai sondaggi fatti sul web dalla pagina social “Amici News”, sembrerebbe che il pubblico abbia delle preferenze verso il ballerino Daniele e il cantante TrigNo. Su 9470 voti espressi, Daniele sembrerebbe trionfare nella categoria ballo con una media del 66% delle preferenze complessive (mentre la ballerina Alessia si attesta intorno al 18% e il ballerino Francesco intorno al 16%).

Nella categoria canto, invece, su 5333 voti espressi, si confermerebbe vincitore TrigNo con il 54% dei consensi mentre Antonia si attesterebbe al 46%. Insomma per i social il vincitore del ballo dovrebbe essere Daniele mentre quello del canto TrigNo. A pochi giorni dalla finale il pubblico dei social network si è espresso così ma, si sa, durante la finale di Amici tutto può succedere e questi punteggi possono essere ribaltati, così a trionfare potrebbe essere un altro dei talenti della scuola.

Appuntamento dunque a domenica 18 maggio su Canale 5 per vedere le esibizioni dei 5 finalisti e le ultime emozioni di questa incredibile ultima stagione del talent condotto da Maria De Filippi. In questa puntata verranno assegnati anche tanti altri ambiti premi e borse di studio ai ragazzi della scuola, quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere.