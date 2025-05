Amazon, basta un attimo per ricevere un buono da 400 euro: molti lo stanno facendo

Sono tante le persone che fanno i propri acquisti su Amazon. Basta poco ed è possibile ottenere un buono da 400 euro spendibile sul famoso marketplace. Ecco come averlo.

Amazon è il marketplace su cui è possibile comprare praticamente di tutto: mobili, accessori, abbigliamento, libri, giocattoli, cose per la casa e persino fare la spesa alimentare. Così si è imposto come uno dei modi preferiti per acquistare da parte di tantissime persone.

Da oggi c’è la possibilità di ottenere un buono da 400 euro spendibile su Amazon, facendo una cosa molto semplice. In tanti hanno già approfittato di questa opportunità. Ecco come fare.

Come ottenere un buono da 400 euro su Amazon

Un buono da 400 euro su Amazon è quello che hanno già ottenuto tantissime persone e molte altre possono averlo se solo fanno una cosa molto semplice. Infatti, con la promo di maggio 2025 di Conto Crédit Agricole, è possibile ottenere del denaro spendibile sul famoso marketplace.

Ma in cosa consiste il Conto Crédit Agricole? In pratica è un conto a canone zero (per tutti i nuovi clienti che lo apriranno entro l’8 giugno), gestibile online ma con possibilità di assistenza in filiale con un consulente dedicato. Offre operatività completa e una carta di debito Visa con canone zero per i primi due anni. È possibile prelevare gratuitamente da tutti gli ATM Crédit Agricole e fare online bonifici ordinari e istantanei senza commissione. Anche le domiciliazioni bancarie sono gratuite.

Eventualmente è possibile richiedere la Carta di Credito Nexi Classic, disponibile con un canone annuo di 40,99 euro e/o la CartaConto Teen, una prepagata per minori con IBAN, perfetta per i propri figli. Chi vuole, può richiedere anche di richiedere anche la carta di credito. Al conto corrente si può abbinare anche un Conto Deposito con interessi al 2% per i primi 9 mesi (oppure al 2,25% per i primi 3 mesi).

Ma la cosa più interessante, per i nuovi clienti, è che con il Conto Crédit Agricole si possono ottenere dei buoni Amazon da 400 euro, suddivisi in questo modo:

50 euro come “Welcome Bonus”, aprendo il conto utilizzando il codice promozionale VISA entro l’8 giugno ed effettuando almeno una transazione con la carta di debito

50 euro, accreditando lo stipendio o la pensione

25 euro, con un totale di spese con carta compreso tra 500 e 999,99 euro oppure 50 euro con un totale di spese con carta pari o superiore a 1.000 euro entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto corrente

50 euro, richiedendo la CartaConto Teen

fino a 200 euro con la promo “Porta un amico” (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto corrente fino ad un massimo di 4)

Insomma il Conto Crédit Agricole è davvero vantaggioso, anche perché con la promo di maggio è possibile ottenere anche buoni Amazon fino a 400 euro, oltre ad un’operatività completa e un canone azzerato.