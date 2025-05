Allerta meteo, riaprite gli ombrelli: fortissimi temporali in questo giorno

Una nuova allerta meteo sta per investire la nostra Penisola portando fortissimi temporali in questo giorno. Ecco quando.

La primavera che abbiamo avuto è stata relativamente calda e soleggiata, anche se il mese di maggio è stato piuttosto instabile. L’incertezza meteo si è caratterizzata per giornate calde e soleggiate ed altre con vento e precipitazioni, persino grandine in diverse regioni d’Italia.

A pochi giorni dall’inizio di giugno, sembra che sia all’orizzonte una nuova allerta meteo e che ci sia la necessità di riaprire gli ombrelli. In effetti le previsioni meteo parlano di fortissimi temporali in questo giorno. Ecco quando.

Il giorno in cui arriveranno temporali fortissimi in Italia secondo la nuova allerta meteo

Su diverse regioni d’Italia le condizioni meteo sono ancora molto incerte e nelle prossime ore potrebbero arrivare dei forti temporali. Non solo piogge forti ma anche venti (persino tornadi) e grandine.

Questa situazione così estrema è dovuta al forte riscaldamento dell’atmosfera. In particolare si dovrebbero riaprire gli ombrelli il pomeriggio e la sera di mercoledì 28 maggio, giorno in cui è prevista una nuova allerta. Infatti l’ingresso di correnti instabili in quota comporterà i primi temporali sulle Alpi e poi alle vicine pianure. Gli occhi sono puntati su Lombardia sudorientale, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

In Veneto e in Friuli Venezia Giulia, in particolare, interagiranno masse d’aria diverse: da una parte le correnti calde e molto umide in risalita dal mar Adriatico e dall’altra l’aria più fredda in quota pilotata dal ciclone centrato sul Nord Europa. Per questo potrebbero crearsi delle supercelle temporalesche con la possibilità di grandinate, anche di medie dimensioni, associate a forti raffiche di vento, chiamate “downburst”.

Si tratta di una raffica discendente, vale a dire correnti di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale con velocità che possono superare i 100 km/h. Dopo la giornata di mercoledì 28 maggio, giovedì 29 maggio l’instabilità arriverà anche in altre regioni d’Italia, in parte dei settori adriatici e nelle regioni del Sud, in cui sono previsti forti temporali con ancora il rischio di improvvise grandinate.

Il tempo dovrebbe migliorare poi da venerdì 30 maggio a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano. Da questo momento le temperature dovrebbero iniziare ad aumentare. Dunque si può dire che sin dalla fine di maggio e gli inizi di giugno dovrebbe iniziare già l’estate.