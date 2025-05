Addio improvviso a 37 anni, la Nazionale perde una leggenda assoluta

Una delle stelle della Nazionale ha deciso di dire basta. Annuncio che è stato preso non bene dai tanti fan di questo campione.

Lo sport professionistico è pieno di campioni ed atleti in generale che restano nella storia per il loro apporto sempre eccellente e ricco di qualità. Peccato però che non tutti riescono ad avere una carriera continua e brillante a lungo termine, decidendo spesso di ritirarsi in età ancora giovane.

Vi sono però le eccezioni. Quei campioni dello sport che hanno talmente tanta passione e forza di volontà da voler proseguire a lungo, mantenendosi in forma e non mollando alle prime naturali difficoltà fisiche o atletiche. Basti pensare a Novak Djokovic, ancora voglioso di vincere tornei di tennis a 38 anni. O ancora meglio a Fernando Alonso, tornato nel mondo della Formula 1 e protagonista in Aston Martin a quota 43 anni.

Proprio un connazionale del pilota appena citato rappresenta un segnale di longevità e (quasi) immortalità sportiva. Un campione del basket spagnolo ed internazionale che continua a mettersi alla prova in campo, ma che allo stesso tempo ha deciso di fare un passo indietro con la sua Nazionale.

La stella del basket Sergio Llull saluta la sua Nazionale: ha detto addio dopo aver vinto tutto

Stiamo parlando dell’annuncio effettuato da Sergio Llull, fortissimo cestista iberico del Real Madrid e della selezione maschile spagnola. Nelle scorse ore il 37enne ha deciso di lasciare definitivamente la sua Nazionale, dopo una serie di trionfi e di partite importanti con la canotta delle ‘Furie Rosse’.

“Sono nervoso. Preferirei avere la palla in mano a soli sei secondi dalla fine. Sto concludendo la mia esperienza in Nazionale. È stato un onore indossare questa maglia per così tante stagioni. È stato un viaggio incredibile. Ho dato tutto me stesso… e anche alcune parti del mio corpo” – ha scritto con ironia e commozione lo stesso Llull, confermando la decisione di non giocare più con la Spagna.

Carriera invidiabile per la guardia nativa di Minorca. Ha collezionato ben 173 caps con la sua Nazionale mettendo a segno 1161 punti. Il palmarès è di tutto rispetto: un titolo Mondiale, due Europei e le medaglie d’argento e di bronzo alle edizioni 2012 e 2016 dei Giochi Olimpici. Il tutto nella fortissima Spagna di altri fuoriclasse come Pau Gasol, Rudy Fernandez e Ricky Rubio.

Attenzione però. Il 37enne Llull sta lasciando solo la Nazionale, non il basket in generale. Infatti l’intenzione dello spagnolo è quella di proseguire la sua carriera solo con il Real Madrid, squadra di club di cui è bandiera assoluta, visto che vi gioca continuativamente dal 2007.