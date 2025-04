Due semplici regole a tavola applicabili da subito per vivere a lungo e in salute

Anche quando si parla di alimentazione, è fondamentale partire da un principio semplice ma essenziale: è la dose che fa il veleno. Questo significa che possiamo – e dobbiamo – mangiare di tutto, perché ogni alimento contiene sostanze uniche, spesso non presenti in altri cibi. Il nostro organismo ha bisogno di una vasta gamma di nutrienti, minerali, elettroliti e vitamine, ognuno con un ruolo specifico nel mantenimento della salute.

A dimostrazione della complessità e varietà necessaria nella nostra dieta, basta pensare che l’intestino di un adulto misura circa 12 metri. Un tubo lunghissimo, ripiegato nell’addome, dove ogni tratto è specializzato nell’assorbimento di determinati nutrienti. Se il corpo umano è stato progettato per assorbire tante sostanze diverse, è evidente quanto sia importante garantire una dieta varia e bilanciata.

Le due regole d’oro: varietà e moderazione

Per orientarci nella scelta quotidiana degli alimenti, possiamo affidarci a due semplici regole:

Non dobbiamo aumentare di peso. L’eccesso ponderale non è solo una questione estetica , come spesso si crede: influisce direttamente sulla durata e sulla qualità della vita.

, come spesso si crede: influisce direttamente sulla durata e sulla qualità della vita. Non dobbiamo mangiare sempre le stesse cose. Varietà è sinonimo di salute, perché ogni cibo apporta nutrienti diversi.

Il peso ideale: una regola facile da ricordare

Per avere un’idea generale del peso ideale, esiste una formula semplice: altezza (in cm) – 100 = peso massimo consigliato (in kg). Ad esempio: Una persona alta 170 cm dovrebbe pesare meno di 70 kg. Se è alta 160 cm, il peso dovrebbe restare sotto i 60 kg.

Per le donne, è opportuno considerare qualche chilo in meno rispetto agli uomini, per via della diversa composizione corporea (massa muscolare e struttura ossea). È comunque importante valutare caso per caso, tenendo conto della costituzione fisica individuale.

Educare alla salute fin da piccoli

Ognuno di noi dovrebbe conoscere e applicare queste semplici regole, non solo per il proprio benessere, ma anche per educare i più piccoli a crescere con un sano rapporto con il cibo. La cura del corpo non va mai data per scontata: errori apparentemente piccoli, se ripetuti nel tempo, possono compromettere in modo significativo il funzionamento di quella straordinaria “macchina” che è il nostro organismo.