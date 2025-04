Roma, altro che Champions | Pruzzo ▷ “Evitare la Conference? Ecco cosa penso”

Che sia Champions, Europa o Conference League, la Roma continua a lottare per qualificarsi alle competizioni UEFA della prossima stagione. Questo fine settimana si prepara ad affrontare una delle sfide più dure del suo finale di stagione: la trasferta a San Siro contro la capolista Inter, in programma domenica 27 aprile alle 20:45, dopo il rinvio deciso per il lutto nazionale legato alla scomparsa di Papa Francesco. I nerazzurri, già lanciati verso lo Scudetto, sono reduci da una striscia di risultati solidissima e rappresentano un banco di prova di altissimo livello per i giallorossi, in piena corsa per un posto in Europa.

Dalla nomina di Claudio Ranieri in panchina, la Roma ha ritrovato compattezza e continuità, risalendo posizioni in classifica fino all’attuale sesto posto. Ma con Fiorentina, Napoli e Lazio ancora in agguato, la lotta per l’accesso all’Europa League o, quantomeno, alla Conference League resta apertissima. A cinque giornate dalla fine, ogni dettaglio può fare la differenza. E ogni punto vale doppio.

Da un lato, la striscia di 17 risultati utili consecutivi e il 1° posto virtuale nella classifica del girone di ritorno danno adito a un cauto ottimismo. Dall’altro, però, lo scarso rendimento nei big match (nei quali fino ad ora i giallorossi hanno ottenuto solo una vittoria: quella contro la Lazio a gennaio) non portano a immaginare con facilità a una Roma vincente in quel di San Siro contro l’Inter.

Vedremo cosa accadrà, ma una cosa è certa: per i capitolini giocare la coppa è fondamentale sotto tanti aspetti, da quello economico a quello prettamente sportivo. L’importante però, secondo Roberto Pruzzo, è evitare il ritorno in Conference League.

Pruzzo: “La Roma deve evitare a tutti i costi di andare in Conference League”

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, l’ex bomber giallorosso ha dato un parere generale sul momento e le ambizioni della sua Roma.

“La Roma a Milano deve provare a vincere e sperare che l’Inter pensi al Barcellona. I pareggi con Juve e Lazio sono stati gestiti bene. Adesso serve una vittoria sia domenica contro l’Inter che la prossima settima con la Fiorentina. Sarebbe l’unico modo per continuare a sperare di lottare per qualcosa di grande come un posto in Champions League. Ma a prescindere, per me i giallorossi devono evitare di andare in Conference League“.