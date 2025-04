Serie A, sospese le partite di sabato: la decisione per i funerali del Papa

E’ arrivato l’annuncio per le partite di Serie A in concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Ecco cosa si sa sulle date dei recuperi.

Il campionato di Serie A si ferma temporaneamente. Così si è deciso per la morte di Papa Francesco, scomparso nella giornata di lunedì. Già erano state sospese le partite in programma nel giorno di Pasquetta, ora arrivano novità per i funerali del Pontefice.

Per la decisione su Genoa Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha scritto una lettera indirizzata alla Lega Serie A per chiedere di spostare il recupero fissato a mercoledì, chiedendo un “confronto urgente”. “La società – si legge – desidera manifestare ufficialmente il proprio disappunto per la decisione unilaterale riguardante il recupero. Questa scelta, comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società, non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono direttamente il nostro club. La Lazio, squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime di partecipare con una rappresentanza ufficiale al doveroso omaggio nei confronti di Sua Santità Papa Francesco previsto nello stesso giorno“. La Lega ha deciso di rifiutare e di confermare il recupero del match a mercoledì. Proprio negli ultimi minuti, sono arrivate novità concernenti le partite del 34esimo turno di Serie A.

L’annuncio dal Governo

Per sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco, la preoccupazione più grande era per l’ordine pubblico nella Capitale. Per questo il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha confermato che sabato non si giocherà. Così si apprende al termine del Consiglio dei ministri che ha ufficializzato 5 giorni di lutto nazionale. Le partite coinvolte dalla decisione sono: Como-Genoa, ore 15.00; Inter-Roma, ore 18.00; Lazio-Parma, ore 20.45.

Le date dei recuperi

Mentre la Lega ha confermato i recuperi delle partite di lunedì, slittate a mercoledì, non si sanno ancora le date dei recuperi riguardanti l’ultima decisione sulla sospensione del campionato italiano per sabato 26 aprile.