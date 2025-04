Le Martingale: i pronostici della 33° giornata di Serie A 2024/2025

Chiusa la parentesi della coppe europee, è ora di tornare a lanciarsi sulla Serie A.

Si partiti sabato alle 18:00 con Monza-Napoli. Subito dopo alle 20:45 la Roma di Ranieri accoglie i gialloblù del Verona allo Stadio Olimpico.

In questa domenica di Pasqua, alle 18:00 l’Inter capolista affronta il Bologna al Dall’Ara dopo l’impresa in Champions League contro il Bayern Monaco. Mentre alle 20:45 sono i cugini del Milan a giocare a San Siro contro l’Atalanta, in un match fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Per tutte le altre big del nostro campionato appuntamento al lunedì di Pasquetta. Alle 15:00 è il turno di Cagliari-Fiorentina, con Palladino e i suoi che puntano ad avvicinarsi ulteriormente alle posizioni valevoli l’Europa League. Alle 18:00 è la volta della Lazio, che a Marassi affronta il Genoa di Vieira sperando di cacciare le scorie dell’eliminazione contro il Bodo Glimt.

Infine, questa giornata si chiude alle 20:45 con la sfida fra il Parma e la Juventus di Tudor, che non vuole smettere di macinare punti dopo la rinascita propiziata dal tecnico croato.

Ecco i pronostici delle nostre Teste di Calcio sulla prossima giornata del campionato di Serie A: