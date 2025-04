Lazio Bodo, Focolari: “I rigori si possono sbagliare, non si possono assegnare a un infortunato”

Passa il Bodo in quella che sembrava poter essere una serata di quelle da ricordare all’Olimpico. La beffa è tripla, dopo una partita giocata magistralmente – meno in difesa – in cui i norvegesi si sono rintanati in difesa e nascosti dietro falli e scorrettezze varie. Tripla come la boutade dal dischetto di Noslin, Tchaouna e Castellanos, che non si spiega come mai si sia presentato sul penalty decisivo.

Si fa male anche Tavares quando ancora la serata aveva il dolce retrogusto della semifinale contro il Tottenham, ma la Lazio ha poco da rimproverarsi se valutiamo un atteggiamento propositivo e aggressivo sin dal ‘1 di gioco.

“I rigori si possono sbagliare, quello che non si può fare è assegnarli a un giocatore infortunato”, commenta a botta calda Furio Focolari: ascolta il commento audio.

Lazio – Bodo, il commento di Furio Focolari ‘A Botta Calda’ (PLAY)