Le Martingale: i pronostici della 32° giornata di Serie A 2024/2025

Chiusa la parentesi della coppe europee, è ora di tornare a lanciarsi sulla Serie A.

Stasera si è partiti alle 20:45 con Udinese-Milan. Appuntamento a sabato invece per le altre due strisciate.

Alle 18 Inter-Cagliari. I nerazzurri arrivano da una grande vittoria all’Allianz Stadium, da vedere se le scorie post Champions si faranno sentire. Possibile scelte di turnover per i nerazzurri visto che mercoledì ci sarà il ritorno con i tedeschi; Asllani sfida Calhanoglu, così come Frattesi con Mkhitaryan. Anche Arnautovic e Correa insidiano la Lu-La. Viola favorito su Gaetano per Nicola che viene da una vittoria col Monza ed un pari con l’Empoli.

Alle 20:45 Juventus-Lecce. Thuram ha riportato un lieve affaticamento ieri ma nulla di grave, Koopmeiners può comunque ricoprire quel ruolo. Nico Gonzalez favorito di poco su Conceição. Vlahovic più di Kolo. Per Giampaolo, Pierotti e Morente in pole su Banda e Karlsson.

Domenica è invece il giorno dei big match. Alle 12:30 spazio ad Atalanta-Bologna. Bellanova avanti rispetto a Cuadrado. Per CDK lesione all’adduttore, Pasalic ma anche Maldini o Samardzic possono sostituirlo. Castro è tornato e può riprendersi il posto su Dallinga.

Alle 15 invece Fiorentina-Parma. Cataldi se la gioca con Adli, Folorunsho è partito titolare in Conference ma spera di trovare di nuovo continuità in campionato dopo l’infortunio. Gudmundsson favorito su Beltran. Per Chivu Bonny o Pellegrino dal 1’.

Infine, il piatto clou: alle 20:45 ecco il derby tra Lazio e Roma. Tavares infortunato, Lazzari o Marusic per il portoghese. Baroni non rinuncerà a Castellanos in una partita così importante. El Shaarawy può affiancare Soulé con Dovbyk davanti, anche se Shomurodov è in forma ed è proprio l’uzbeko che è entrato ed ha riacciuffato subito la Juve la scorsa partita.

Nel posticipo del lunedì, spazio al match del Maradona fra Napoli e Empoli.

Ecco i pronostici delle nostre Teste di Calcio sulla prossima giornata del campionato di Serie A: