L’armadio bianco non è più di moda: è questa la nuova tonalità che farà subito la differenza

Come sostituire l’armadio bianco da casa definitivamente: ecco la nuova tonalità che farà subito la differenza e che tutti ameranno.

Gli armadi in casa fanno parte di quegli elementi a cui mai e poi mai si potrà rinunciare. La loro funzione principale è ovviamente permetterci di sistemare al suo interno ogni genere di capo di abbigliamenti, facendoci così tenere tutto in perfetto ordine (o almeno in teoria così dovrebbe essere).

C’è poi ovviamente anche il fattore estetico, in quanto un armadio all’interno di un ambiente non solo si integra alla perfezione con tutti gli elementi già presenti, ma dona un senso di completezza dell’arredamento. Ci sono tantissime tipologie di armadi, a partire da quelli classici, fino ad arrivare a quelli ultra-moderni, magari con televisore integrato. Tutti capaci di adattarsi perfettamente alle dimensioni della stanza e alla tipologia di stile già scelta.

Stop al classico armadio bianco in casa: ecco la tonalità amata dagli interiori designer per il 2025

Una delle tonalità maggiormente scelte per quanto riguarda gli armadi, è sempre stato il bianco. Un colore neutro, perfetto da inserire sia in una classica che in una casa moderna. Semplice, elegante e con pochi fronzoli, l’armadio bianco è stato per anni un elemento intramontabile, o almeno così è stato fino ad ora. Infatti, secondo gli interior designer c’è un colore che sta lentamente prendendo il posto del bianco, facendolo mettere definitivamente da parte: l’azzurro cielo.

L’azzurro cielo è tra le tonalità che stanno spopolando in questo 2025 e se per tutti il colore Pantone è il Mocha Mousse, in casa possiamo sentirci liberi di usare questa tonalità tra l’azzurro e il celeste. Un colore delicato, neutro e che si abbina senza problemi a tutto ciò che si ha già in casa. Una tonalità che conferisce calma, relax e serenità agli ambienti, ideale quindi per la camera da letto e per la cameretta dei bambini.

Se si ama osare, si potranno usare dei complementi d’arredo dai colori forti a contrasto, che andranno a donare quel tocco in più. Via libera anche a divani e poltrone di questo colore, che andranno a creare armonia. Insomma, il bianco, nonostante resti uno dei colori più richiesti per quanto riguarda l’arredamento, lentamente potrà essere sostituito dall’azzurro cielo e dalle sue incredibili e delicate sfumature.